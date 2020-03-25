【女生面面觀】籃球台妹IG狂吸26.4萬粉絲　樂壇天王都是她波友！

是不是迷戀《男兒當入樽》的男生都會幻想過，現實中有赤木晴子這種女生在身邊？ 清純、可愛又懂籃球，無可挑剔的特質，現實中的確有一個極相似的女孩。 她叫王宇君（洗菜），來自台灣。

「洗菜」原名王宇君，因外貌似哈薩克排球女神莎賓娜（Sabina Altynbekova），獲台灣網民稱為「籃球界的莎賓娜」。她的別號「洗菜」由來非常有趣，她解釋因國中好友叫「洗米」，所以她也想取一個「洗」開頭的綽號為友誼印記，因此就取名為「洗菜」。

擁有白皙的皮膚和纖瘦的四肢，加上甜美的型像，外型上一點也不像個球員；但實際上洗菜在台灣經常於各個街場出沒，蕭敬騰、林俊傑和周杰倫都是她的「波友」。善打小前鋒的她，切入、視野都很不錯，三分球的準繩度高，最讓人記得的是她那尤其標誌性的射姿：勾腳三分。

「洗菜」原名王宇君，因外貌似哈薩克排球女神莎賓娜（Sabina Altynbekova），獲台灣網民稱為「籃球界的莎賓娜」。（洗菜Instagram）

別看那標誌性的勾腳三分射姿很「女生」，準繩度可是很高。（洗菜Facebook）

粉絲超過26萬的網絡紅人

今年31歲的洗菜，除了因籃球而紅，其實她亦在台灣不同的餐廳駐唱，也會接廣告和節目的拍攝，更曾參加《超級星光大道》。Facebook粉絲多達19萬人，Instagram上更多達26.4萬人，是個名乎其實的網絡紅人。

打籃球的洗菜也很可愛（按圖放大）

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洗菜Facebook粉絲多達19萬人，Instagram上更多達26.4萬人。（洗菜 Instagram）

一個又可愛，又會打籃球，又會打機的女生，是不是男生夢寐以求的女朋友人選？（洗菜Facebook）

2015年洗菜曾經參加Nike的「打出名堂」活動，在場上和高比拜仁（Kobe Bryant）有過互動，但她心中最愛的球員卻非這名巨星。「我要嫁給林書豪！」一次出席台灣綜藝節目《大學生了沒》說過，因為喜歡林書豪，自己喜歡的球隊也跟著他的轉會而變。

出沒在不同街場的洗菜有著打遍台灣所有「鬥牛場」的想法，她的「波友」來頭更是不小，蕭敬騰、林俊傑和周杰倫也曾較量過。（洗菜Facebook）

但比起看她打籃球，她更想大家欣賞她的歌喉。（洗菜Facebook）

從籃球到唱歌再到電競

從國中開始打球，為的卻是想接近自己心儀的男生。不過久而久之，籃球變成自己的愛好，也因此獲冠上「籃球美女」的稱號，一個真正屬於自己的名堂。當愈來愈多人因為籃球而認識洗菜這個女生時，她卻有其他希望：「大家只想看我打球，其實我很想要唱歌。」一直想要有更多的舞台和表演的機會，不放過任何一個追夢的機會，突破新領域。近來洗菜亦涉獵到電競，加入由余文樂組成的職業電競隊MAD Team，在隊中擔任經理人。

近來洗菜加入由余文樂組成的電競隊MAD Team。（洗菜Facebook）

洗菜亦愛「擺甫士」影相，這男朋友視覺照片的確很犯規。（洗菜 Instagram）

籃球以外的洗菜可愛不減（按圖放大）

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2015年洗菜曾參加Nike打出名堂的活動與Kobe Bryant在場上互動過。（洗菜Facebook）

打破刻板印象

大概洗菜想做的不是「偶像派」，舉手投足都想要表達自己有實力，她曾經在一次訪問中提到：「一開始我出來的形象是球衣女生，很多人會先入為主的認為只是那種穿球衣拍拍照，其實不愛打籃球的人，所以想讓大家知道我是真的很熱愛籃球，我一周內就會打4、5天籃球，並持之以恆到現在。」「樣靚聲甜」容易被誤以為一切都來得比較輕鬆，但用實力說話，卻是比一般都要難。