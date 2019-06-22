【籃球娛樂】澳洲盛產籃球美女　Penny、Erin又型又上鏡

WNBA一眾女將絕對不是嬌滴滴的女生，她們在球場上衝鋒陷陣，爭奪勝利，盡現大將之風。不過步出球場的她們，日常打扮後亦流露出女性一面，其中兩位同樣來自澳洲的前WNBA球員Penny Taylor及Erin Phillips便是當中的表表者，輪廓分明的她們有美貌有球技，實在讓人羨慕！

高冷澳洲女生Penny Taylor

來自澳洲的Penny自4歲開始接受籃球訓練，講求團隊合作的籃球亦令Penny克服害羞的性格，令她成為球場上的領袖。就讀澳洲體育學院時期，Penny已代表澳洲體育學院球隊出戰WNBL，在1999年被Dandenong Rangers賞識邀請加盟。經歷過WNBL時代後，Penny決意挑戰更高水平的殿堂，她在2001年參加WNBA選秀，並以11名被Cleveland Rockers選中，自始開始其在美國職籃生涯。得分能力驚人的Penny曾三度助Phoenix Mercury贏得WNBA常規賽及季後賽總冠軍。Penny在2013-2014年WNBA球季完畢後離開美國，重返澳洲WNBL加盟Dandenong Rangers，更於2015年轉投WCBA山西烈焰竹葉青後，於2016年重返Phoenix Mercury退役。在她輝煌的籃球生涯，除了冠軍之外，最為大家津津樂道的是她曾代表澳洲隊拍攝一輯宣傳2004年雅典奧運的裸照，盡現運動員健康身材美（可惜年代久遠，瑞斗真的找不到當年照片）。

來自澳洲的Penny蓄起一頭長髮，加上深邃的輪廓，讓人著迷。（Getty Images）

型格性格女生Erin Phillips

與Penny一樣同樣來自澳洲的Erin的運動生涯相當精彩，人生上半場以籃球為主，從籃球場退下來後的她轉戰澳式足球，盡現她從澳式足球員父親承傳而來的運動細胞。司職後衛的Erin自小籃球、澳式足球兩邊兼顧，運動成績突出的她在2003年以獎學金入讀澳洲體育學院，在2006年加入WNBA效力Connecticut Sun，可惜她於2007年完成接受膝頭手術，故暫時步出賽場。在2008年時她短暫出戰以色列女子聯賽後再重返WNBA母會Connecticut Sun，後來她游走不同球隊直到2011年加盟Indiana Fever並贏得2012年的總冠軍。Erin在2014年加入Phoenix Mercury與同鄉Penny並肩作戰贏得當年的總冠軍，後來她於2016年在Dallas Wings退役並轉任助教至今。離開籃球場後，Erin轉戰她另一專項澳式足球，並加盟Adelaide球會成為職業球員，司職中場。Erin的魅力除了是她那立體的五官，近乎完美的「Fit爆」身形，還有她那堅毅的性格。澳式足球的對抗性及衝撞程度比起籃球更激烈，Erin卻捱過一次又一次的受傷，這種「鐵娘子」的硬朗感覺更是吸引。

要說Erin也不算是那種典型大眼睛女生，反而自帶一種型格感覺。（Getty Images）

+ 7 + 6 + 5

高大金牌美人Elena Delle Donne

身高達1.96米的Elena來自一個美國「高人」家庭。爸爸身高1.98米、媽媽身高1.88米，盡得父母真傳的她中二時期已達1.83米高，這種驚人長高的速度曾被醫生建議注射藥物抑制繼續長高，不過被她的媽媽一口拒絕。得天獨厚的身高令Elena毫無懸念走上籃球之路，高中時她就讀Ursuline Academy，為校隊贏得洲冠軍之餘，更成為學校歷來唯一一位能夠在高中生涯射入2000分以上的球員。中學畢業後，她升讀Delaware College，更贏得2011年世界大學生運動會冠軍。畢業後Elena參加2013年WNBA選秀，並被Chicago Sky以榜眼選中，開始其職業生涯。球技了得的她在2015年獲選為WNBA MVP，實力有目共睹。發展越來越好的她入選美國女籃隊並贏得2016年里約熱內盧奧運會金牌及2018年的世界盃女子冠軍。Elena的樣貌同樣吸引，不像一般女生打扮漂漂亮亮自拍「呃like」，流露出自然笑容的她已經相當迷人。

高大的Elena與杜蘭特（左）站在一起僅比他矮半個頭。（Elena Delle Donne instagram）

+ 2

愛笑女孩Skylar Diggins

Skylar從小已經展露其籃球實力，她在大學時期代表Notre Dame College作賽，每年越發進步，大學第4年披甲上陣37場，場均達17.1分為她生涯最高。大學時期已光芒四射，贏得2011年世界大學生運動會女籃金牌，更贏得2012年雅典奧運3x3籃球金牌，獎項為她在畢業後加入WNBA注入強心針。Skylar與Elena一樣參加2013年WNBA選秀，被當年尚未易名為Dallas Wings的Tulsa Shock球隊選為探花，開始進入聯盟。加入WNBA僅僅5季已經4次入選All Star隊，她除了利用高超球技吸引球迷之餘，她的親切可愛的樣貌讓人難忘。雖然不是傳統金髮碧眼的女生，不過她那自信美麗的笑容可真是迷人，尤其是紮起一頭烏黑長髮的利落造型，魅力真係沒法擋。不過，Skylar剛產子，看來球迷在2019年未必看到她重返球場。

Skylar Diggins除了籃球員身份之外，還會兼任模特兒。（網上圖片）

穿起球衣加上一頭大曲髮，相當嫵媚。（Skylar Diggins instagram）