【The Last Dance】MJ：最憎活塞Bad Boys　大戰變私怨至今氣難平

公牛在80年代中期得到了「波神」米高佐敦（Michael Jordan）後，由東岸下游球隊變成季後賽黑馬。不過，公牛正式起飛前，遇上了「Bad Boys」活塞。「壞孩子軍團」成為了公牛王朝的「攔路虎」。

《The Last Dance》雖然主要圍繞公牛最後一次奪得總冠軍的心路歷程，但亦有提到90年代主宰NBA的大小事。若提到第一次三運霸，不可不提80年代末期，公牛爭標路上最大障礙：活塞。

公牛在80年代中期成為季後賽常客。（Getty Images）

佐敦在紀錄片中直言：「我對他們恨之入骨了，那種仇恨到今日仍是一樣。」佐敦於1984年成為公牛一員，當年已經殺入季後賽，但80年代中期的公牛可謂「一人球隊」。連續3年在季後賽都於首圈止步，1987年公牛在選秀會揀中「二哥」柏賓（Scottie Pippen），這支「風城」球隊才再一步進化。

有柏賓擔任最佳綠葉，MJ與公牛在87至88年球季終於突破首輪，但卻遇上當時處於巔峰的「壞孩子軍團」活塞。這支底特律球隊在一代名將Chuck Daly帶領下，打出最實而不華的「藍領」風格，防守力可謂當年最強。不過，硬朗的球風亦讓他們帶來了「Bad Boys」之名。

柏賓的加入令到公牛能再行前一步。（Getty Images）

公牛1991年終於奪得首次總冠軍。（Getty Images）

面對得分超強的佐敦，湯馬士（Isiah Thomas）率領的活塞自創一套防守法則：The Jordan Rules。只要MJ一持球進攻，就用盡一切辦法去阻止他得分，就算是強行將「飛人」拉下來，使他受傷也好，都不能讓他得分。

這種野蠻的打法十分見效，公牛1988年東岸4強1：4不敵活塞，1989年東岸決賽領先2：1之下連輸3場給活塞，1990年東岸決賽激戰7場後，3號種子活塞將東岸「1哥」公牛連續3季踢出局。公牛一次又一次不敵活塞，後者亦於1989、1990年連續兩季奪得總冠軍。

難怪MJ在《The Last Dance》第3集就：「我對他們恨之入骨，這種仇恨到今日仍未是一樣。」

《The Last Dance》金句：

+ 3 + 2

湯馬士因為「The Jordan Rules」遭到米高佐敦及柏賓等人封殺。（Getty Images）

大戰變私怨 活塞出局拒賀公牛

到了1991年季後賽，公牛終於擊敗了活塞，更是直落4場掃走這班底特律壞孩子，3年來的怨氣一掃而空。公牛殺入總決賽以總場數4：1擊敗湖人，MJ終於嚐到了總冠軍滋味，他於更衣室抱着總冠軍獎盃感動而哭一幕仍是經典。

不過，他們在東岸決賽掃走活塞時，活塞球員只顧離場，不肯與公牛球員握手，惹起不少爭議。雖然湯馬士於《The Last Dance》作出了解釋，但MJ並不賣賬：「他說什麼也好，大家都知道這不是他真正的反應。他可以用盡所有方法解釋，但他絕不能說服我他並非一個王八蛋。」

佐敦又指出自己在對活塞的3年間，就算被打得遍體鱗傷，也盡體育精神與對方握手，亦不諱言擊敗活塞比贏得總冠軍更有意義：「我們知道我們狠狠地擊敗了他們，我們超越他們了，對我來說，這比贏得總冠軍感覺更爽。」

美國男籃於1992年巴塞隆拿奧運陣容強得恐怖，有「夢幻一隊」的美譽。（網上圖片）

MJ對湯馬士及活塞眾員恨之入骨，這種怨恨更帶到國家隊層面。1992年巴塞隆拿奧運開始准許職業球員參賽，美國矢言奪金，故讓一眾NBA球星組成「Dream Team」，由活塞教頭Chuck Daly帶領。

曾有傳湯馬士本來亦有份成為「夢幻一隊」一員，但以佐敦為首的球員都反對這個決定，更揚言「有你冇我」，只要有湯馬士就寧可退出。為了金牌，美國男籃選擇犧牲湯馬士，這名兩屆總冠軍球星為「The Jordan Rules」賠上了國家隊生涯。

《The Last Dance》直播時間表：