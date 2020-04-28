【籃球熱話】羅志祥周揚青熱愛NBA　雙雙曾遭大牌球星無視

「小豬」羅志祥被爆出偷食旗下女藝人、出軌、「多人運動」，令交往9年女友周揚青憤而分手，震驚中港台。這對曾經的戀人也是籃球狂迷，羅志祥與已故球星高比同場；周揚青直頭與占士毗鄰而坐，可惜這對前情人雙雙被偶像冷落的待遇。

羅志祥在台灣演藝圈也是數一數二的籃球發燒友，好身手的他更曾被導演相中，參演台劇《籃球火》與言承旭、吳尊在劇中大曬球技。「小豬」在工作以外還是會打打籃球，天王周杰倫也是他的波友，曾經與前女友周揚青及周杰倫夫婦相約到街場較量。

（左起）羅志祥、周杰倫、劉畊宏曾相約到街場鬥波。（網上圖片）

羅志祥（左）與周杰倫曾經撕破臉，不過二人 已經言歸於好，近年更相約到街場大鬥法。（劉畊宏instagram）

原來這些藝人也是籃球好手（按圖放大）：

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熱愛籃球的羅志祥當然少不免在NBA球星訪台時，被邀請出席不同品牌活動、派對擔任嘉賓之一。已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）2009年訪台，曾經抽空出席一個派對，羅志祥與日本潮流教父藤原浩也是席上VIP貴賓。二人與高比一起同坐，不過只見高比與身旁的藤原浩「密密斟」，卻冷落身邊的「亞洲舞王」羅志祥。當年新聞曾解畫過表示因為羅志祥英文不好，故此才出現如此景象。

高比不斷與藤原浩密密傾，被冷落的羅志祥看來有點尷尬、不自在。（網上圖片）

羅志祥被高比無視冷落，前女友周揚青亦曾有過類似經歷。據說周揚青很喜歡看NBA，也是勒邦占士（LeBron James）忠實球迷，她於去年曾經在湖人主場史達普斯中心（Staples Center）觀看湖人與快艇的洛杉磯打毗戰。

周揚青正正坐在偶像占士旁邊，相信一定心如鹿撞。雖然占士沒有跟她有眼神交流，不過應該知道身旁坐住一位美女。（網上圖片）

周揚青坐在場邊座位，剛好正正坐在沒有上陣的占士旁邊，不過占士未有留意到身旁這位可人兒，沒有看過她一眼。縱然如此，能夠與偶像近距離接觸，已經讓小球迷周揚青非常興奮，將二人同框的電視截圖上載到社交媒體，足足感受到其內心興奮之情。