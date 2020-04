【籃球熱話】艾朗哥頓出歌還擊韋迪　入樽賽失冠：你要怎樣補償我

今屆NBA明星賽入樽賽爭議不斷,主角之一的艾朗哥頓(Aaron Gordon)終於再次就事件回應。惟今次,他以一首全新Diss歌曲《9 OUT OF 10》為自己發聲,邊rap邊挖苦「入樽賽疑犯」韋迪。

艾朗哥頓(Aaron Gordon)以一首《9 OUT OF 10》為自己發聲,表示對入樽賽結果不滿。(影片截圖)

不說不知道原來他是Rapper:

NBA無限期停賽,球員在家中除了健身、「湊仔」、開直播,熱愛饒舌音樂(Rap)的更會玩玩音樂、創作一番。就如效力魔術的艾朗哥頓,他發布了個人最新Diss單曲《9 OUT OF 10》,獲巨大迴響。

MV中艾朗哥頓採用韋迪品牌的紅酒作道具。(影片截圖)

從歌名上來看,大家應猜到是與今屆入樽賽有關。當時艾朗哥頓在在第二輪OT飛越身高7呎5吋的科爾(Tacko Fall)雙手入樽,但卻僅得47分,包括公牛名宿柏賓(Scottie Pippen)、電影《黑豹》男星查德維克博斯曼(Chadwick Boseman)及韋德給了9分,最終艾朗哥頓以1分失落冠軍。

艾朗哥頓挑戰人類極限,躍過身高2.29米的科爾,可惜仍未能染指冠軍。(Getty Images)

全球球迷亦為艾朗哥頓抱不平,並把矛頭指向熱火名宿韋迪,表示是他基於熱火的關連因此特意讓鍾斯奪冠。事隔兩個月,似乎艾朗哥頓仍未能平息心中不忿,在《9 OUT OF 10》中盡吐心聲,歌中直指就連NBA總裁施華亦認為冠軍該屬自己(Even Adam Silver told me I deserve the gold),韋迪只是在在假裝(playin pretend) ,「十分之九,你應該修一下鏡片。十分之九,我原本可以為家人買輛賓士。十分之九,你要怎樣補償我?」

入樽賽評判之一的Rapper Common,爆出有人無跟雙冠軍的「劇本」。(網上圖片)

艾朗哥頓直線抽擊,韋迪當然不會坐以待斃。歌曲推出後不久,韋迪隨即在社交媒體分享影片,並向艾朗哥頓提供「免費建議」:「他應該把《9 OUT OF 10》註冊商標,要靠這歌賺點錢呀,這個建議是免費的,我不會要他的錢 (你知道我已贊助他了), MV中那瓶紅酒真的很美啊!(上面寫着Wade )。」