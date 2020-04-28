【籃球熱話】艾朗哥頓出歌還擊韋迪　入樽賽失冠：你要怎樣補償我

今屆NBA明星賽入樽賽爭議不斷，主角之一的艾朗哥頓（Aaron Gordon）終於再次就事件回應。惟今次，他以一首全新Diss歌曲《9 OUT OF 10》為自己發聲，邊rap邊挖苦「入樽賽疑犯」韋迪。

艾朗哥頓（Aaron Gordon）以一首《9 OUT OF 10》為自己發聲，表示對入樽賽結果不滿。（影片截圖）

不說不知道原來他是Rapper：

+ 5 + 4 + 3

NBA無限期停賽，球員在家中除了健身、「湊仔」、開直播，熱愛饒舌音樂（Rap）的更會玩玩音樂、創作一番。就如效力魔術的艾朗哥頓，他發布了個人最新Diss單曲《9 OUT OF 10》，獲巨大迴響。

MV中艾朗哥頓採用韋迪品牌的紅酒作道具。（影片截圖）

從歌名上來看，大家應猜到是與今屆入樽賽有關。當時艾朗哥頓在在第二輪OT飛越身高7呎5吋的科爾（Tacko Fall）雙手入樽，但卻僅得47分，包括公牛名宿柏賓（Scottie Pippen）、電影《黑豹》男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）及韋德給了9分，最終艾朗哥頓以1分失落冠軍。

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艾朗哥頓挑戰人類極限，躍過身高2.29米的科爾，可惜仍未能染指冠軍。（Getty Images）

全球球迷亦為艾朗哥頓抱不平，並把矛頭指向熱火名宿韋迪，表示是他基於熱火的關連因此特意讓鍾斯奪冠。事隔兩個月，似乎艾朗哥頓仍未能平息心中不忿，在《9 OUT OF 10》中盡吐心聲，歌中直指就連NBA總裁施華亦認為冠軍該屬自己（Even Adam Silver told me I deserve the gold），韋迪只是在在假裝（playin pretend） ，「十分之九，你應該修一下鏡片。十分之九，我原本可以為家人買輛賓士。十分之九，你要怎樣補償我？」

入樽賽評判之一的Rapper Common，爆出有人無跟雙冠軍的「劇本」。（網上圖片）

艾朗哥頓直線抽擊，韋迪當然不會坐以待斃。歌曲推出後不久，韋迪隨即在社交媒體分享影片，並向艾朗哥頓提供「免費建議」：「他應該把《9 OUT OF 10》註冊商標，要靠這歌賺點錢呀，這個建議是免費的，我不會要他的錢 (你知道我已贊助他了)， MV中那瓶紅酒真的很美啊！(上面寫着Wade )。」