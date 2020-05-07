【NBA】慈世平因愛妻再改名　重溫當年NBA的經典打鬥

從阿提斯（Ron Artest）到慈世平（Metta World Peace），小登科的他借機又改了名字成為「Metta Ford-Artest」，不忘了身為「慈世平」的本意，也找回了「Ron Artest」自己。 人們熟悉的阿提斯是差點一肘就廢夏登（James Harden）武功的殺手，也是讓NBA不少星級後衛的難纏對手，就連已故傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）都曾領教過阿提斯的麻煩。曾在巔峰時期打出過場均25分的阿提斯，兼備攻守的能力，可算是NBA中的頂級的搖擺人，但最為人所知的還是格鬥攻擊力，更曾弄傷過一大傳奇。

阿提斯和華萊士兩人的爭執釀成NBA史上最惡劣的鬥毆。（Getty Images）

阿提斯年代的NBA惡漢

當年只是21歲的小將阿提斯，受到38歲的米高佐敦邀請一起訓練，卻在一次的攻守中傷及佐敦的肋骨，他最近在一次訪問中直認自己嚇到不敢出門。一次的低位進攻，為了用手推開擺脫佐敦的防守，「結果右手肘撞到他的肋骨，當時球證吹我進攻犯規，佐敦只是摸了摸胸口。」而佐敦受傷需要休養的事自然成了新聞，作為小將自然是怕得要命兩天不敢出門。直到佐敦親自打電話給他說道：「沒關係，事情已經發生，你不用擔心。」當時的阿提斯受寵若驚直言那是一生中接到最棒的電話。

改為慈世平後他有點點後悔，因為被叫名的時候會感覺尷尬。（Getty Images）

硬漢的身體質素，加上年輕時脾氣暴躁，球風兇狠。除了那一次無心之失，其他基本上都是一言不合就像是被踩中的地雷炸開，埋身肉搏時隊友們要拉開他也要花點力量。2004年的一場「NBA歷史上最惡劣的鬥毆事件」，更是令他臭名遠播和「NBA惡漢」畫上等號。在活塞主場的奧本山宮殿場館對上溜馬，阿提斯對華萊士（Ben Wallace）身上犯規，本將要輸球的華萊士不爽狠推出阿提斯一下，引起雙方球員衝突。

NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：

+ 12 + 11 + 10

本來球員間將要平息時，席上的球迷將一個可樂樽掉到阿提斯身上，隨即失控衝向觀眾席「怒打」該名球迷，隊友也參一腳，場面一片混亂。最後大批警務人員衝入球場拉開人群。阿提斯自然被率先帶走，但在溜馬球員離開期間，爆谷和飲品樽不斷擲向球員。最終共9名球迷受傷，2人入院；聯盟也作出史無前例的重罰，其中阿提斯餘下所有賽事禁賽，該季只打了7場。

慈世平時代 還是有無心之失

阿提斯改名後，慈世平（Metta World Peace）就是包含慈愛和世界和平的「化身」，改名也是因為自己厭倦出阿提斯這個壞人，「就算球迷有不滿也不能說『我討厭世界和平』。」

夏登被慈世平無心的肘擊頭部倒地。（Getty Images）

惟在洗去「Ron Artest」的惡漢形象後，還是出現了最「經典」的「無心但重擊」夏登事件。2012/13賽季湖人主場對上雷霆的一戰中，慈世平在一次的慶祝時動作太大一肘擊中的了夏登的頭部，他自己也曾回憶道：「當時32歲卻無法控制自己的情緒，那是我湖人生涯中打得最好的一場，上半場就得了16分，完全覺得打爆了對手。」因此在一記入樽後，夏登從他後方經過稍微一推，慈世平就直接把他撞開：「我並不知道是他，那是我生涯中最差的一刻。」夏登無辜被打，應聲倒地，慈世平也被判予二線惡意犯規，被驅逐出場。

阿提斯「攻擊力」了得，用生命在防守。（Getty Images）

這幾年退下火線後，再被提起的還是一件又一件「打人」事跡；退役的一年也曾任NBA G League（發展聯盟）球隊南灣湖人的總教練

，現在也再娶了嬌妻，40歲的他走進人生一個新階段，是時候又改一改名。再改回阿提斯（Metta Ford-Artest）除了保留「Metta」，讓找回了「Artest」的自己，中間加了妻子的姓「Ford」，成就一個新的阿提斯。