【NBA】卡達的兩年又兩年　「因為高比才有勇氣談退休」

因新冠肺炎的影響，NBA至今仍然停擺，對於不少球員來說，最大的影響可能就是少了一個賽季、少了一個冠軍，但對老將雲斯卡達（Vince Carter）來說，就是NBA生涯直接完結。 22個球季，1998年出道至今歷盡1990年代、2000年代、2010年代，進入2020年代他還是捨不得退下火線，成為史上唯一一位橫跨四個不同年代的球星。

突如其來的「退役」

今年因疫情影響，NBA在出現首位確診球員後即時宣佈餘下球季將無限期停賽。卡達在停賽前出戰「尾班車」的一場賽事，當時鷹隊與紐約人更戰至加時階段；在最後19秒鷹隊教練皮雅斯（Lloyd Pierce）一收到停賽通知後，馬上換卡達上場，事關在季前他已宣布今季結束後將退役，這可能是生涯最後的19秒。鷹隊雖最後以131：136不敵，但卡達仍以命中一記三分球，為生涯劃下句號。

卡達和麥基迪其實是表兄弟，而早年的麥基迪光芒一直被表哥壓住。（Getty Images）

卡達表明自己會默默的離開，不需要大家為他鼓掌，因為打球只是為了自己。（Getty Images）

這極可能是卡達的最後一戰，這樣的「完結」相當突然，但他還是笑說：「如果（生涯）真的在今天結束，至少我會永遠記得這一刻，我還投進了生涯最後一次起手。」

兩年又兩年 只因不捨

「打到第15年，我就說再打兩年吧，因為一切都還很好，一直對自己說還可以打，再打兩年吧；就算到了第17個賽季，我總是說：再打兩年。」這位「不老飛人」一直很猶豫，在接受外媒採訪的時候也坦言，要做這個決定實在艱難。卡達曾說過要打到打不動為止，從不敢想像退役這件事，原來已故球星、作為卡達的後輩的高比拜仁（Kobe Bryant）卻給了他不少意見。

半人半神卡達走過4代（按圖放大）：

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「到賽季初期，我還是無法抉擇，對退役一事舉棋不定，於是我找了好友高比尋求意見，他說：『你會愛上（退役後生活）的，相信我。我會告訴你更多有關退役後的事情，告訴你我是如何經營生活，我想我已經進入了人生中最快樂的一段時光』，在和他短暫交談過後，我才有了足夠的勇氣去談退休的事情。」

卡達入樽直中逐格睇（按圖放大）：

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只想默默的離開

比高比年長兩歲的卡達，看著高比在2016年完結NBA生涯，看著他在最後一戰狂砍60分，自覺是時候要考慮在哪劃上句號。但對於高比的退役方式，他曾表示反感：「我不會（像高比那樣做），這不是我的風格，我打球不是為了搏取人們關注，我不想球迷認為，我是為滿足他們的期望才繼續打球。」

22個球季，8次NBA全明星球員，2次NBA最佳陣容，1次入樽賽冠軍和1面奧運金牌。（Getty Images）

不必帶走雲彩

19秒的上場，一球三分，就可能成為卡達的告別戰，人們紛紛表示可惜；但即使能完成整個賽季，卡達也不期望得到任何特別的「儀式」。「家人和朋友都認為我值得在球迷的歡呼聲中告別球場，我理解，卻還是很抗拒。」卡達想像中的退役，只是如常脫下戰袍、如常轉身離開，淡淡地不帶走一片雲彩。

卡達22年NBA傳奇生涯（按圖放大）：