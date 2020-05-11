【The Last Dance】米高佐敦重提93年退役　一切源於失去至親的痛

1993年10月6日，米高佐敦突然宣佈退役，對球迷來說是可惜，但對主角也許是恰到好處的停頓。 《The Last Dance》（最後一舞）今日播出第7、8集，紀錄片中米高佐敦（Michael Jordan）再為當年退役解釋，並指退下來的決定源於父親去世的悲痛，而從來沒有人企圖把他趕出NBA。

1993年10月6日，米高佐敦突然宣佈退役震驚全球。（Getty Images）

米高佐敦在《The Last Dance》新一集中透露，在1992/93賽季總決賽期間，已經考慮退役。MJ憶述：「心裏是清楚的，這或是我的最後比賽。」那一年他帶領公牛完成了三連霸創舉，突如其來的「退役論」，令外界揣測決定與MJ賭博問題有關，是NBA逼使他暫避火頭，免人氣「插水」。

米高佐敦在紀錄片否認當年的質疑，並重新說明1993年決定踏下來是因爸爸的離世。（Getty Images）

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外界揣測MJ因賭博問題而退役

「那言論不會來自於我愛的人，或是了解我和真正關心我的朋友，反之是來自那些厭倦我處於頂峰的人們。」MJ在紀錄片否認當年一些的質疑，並重新說明1993年決定踏下來是因爸爸的離世：「當時選擇退役，並不是因有人把我趕走或對我禁賽1年半傳言不是真。我需要休息，爸爸當時剛剛去世，那時候我覺得自己不會再復出了。」

米高佐敦與爸爸占士（右）感情深厚，後者遭謀殺一事為MJ一生人最痛經歷。（美聯社）

米高佐敦與爸爸占士感情深厚，父親自退休後大部分時間都留在芝加哥，觀看了兒子每場比賽。1991年MJ首度奪下NBA總冠軍時，爸爸也在他的身旁。最寶貴的1986年NBA明星賽最有價值球員的戒指、1990/91賽季冠軍戒指，以及1991/92賽季的總冠軍紀念手錶，MJ也一一送給爸爸。

從NBA場上退下來的米高佐敦，其後轉打棒球，並在1995年復出。（Getty Images）

棒球場上的「45」米高佐敦：

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1993年MJ父遭槍殺

惟至1993年7月，占士佐敦在參加朋友喪禮後被槍殺。當時56歲的他在高速公路旁的自用車內小休時，被兩名18歲的男子搶劫槍殺，最令MJ傷心欲絕的是，屍體在11日後才被發現。「退役關鍵是父親遭謀殺」，MJ再次強調。紀錄片中積遜教練亦透露當年絕對理解MJ的處境：「這年輕人正經歷一些非常痛心的事，我告訴他『你正在拒絕一份給社會的禮物，但我能理解。』」

退役關鍵是父親遭謀殺。 米高佐敦

其後眾所周知MJ轉打棒球，在短暫的棒球生涯中，他效力小聯盟2A球隊伯明罕男爵，上陣過127次，造出88支安打、51分打點、30次盜壘。1995年米高佐敦復出，並帶領公牛王達成第2次三連霸。