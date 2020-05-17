【疫情下的體育人】艱難時刻的反思　馮堅成籲趁機增值未雨綢繆

2020注定是與別不同的一年。新冠肺炎從中國武漢爆發，在亞洲各地擴散，再蔓延至歐美各國，NBA球員早前陸續確診，聯盟不得不煞停賽季。 球賽停擺，世界各地轉播隨即暫停，連番蝴蝶效應令賽事評述員工作亦取消。本地著名體育評述員馮堅成身處其中，這段驟然多出的時間令他反思人生。

抗疫期間，不時看到堅成分享日常行山、跑步，以他體育人身份當然並不意外。唯獨他在家下廚的影片真的頗有驚喜，讓大家看到堅成不同的一面。

「現在放慢生活節奏，天氣好的話會到我家附近後山跑步，不然便去買餸煮飯，或相約朋友行山，這樣子便一天了。」堅成苦笑着分享自己近來的「生活」，他的工作在疫情期間難免受影響，要數到上一次的評述工作，已是3月10日黃蜂作客鷹隊的NBA賽事。

失去常規的日常

以往3、4、5月的NBA開始進入季後賽、英超亦進入季尾的階段，一個本該忙碌的季節，今年卻被新冠肺炎打亂全球的節奏。

球員、評述員，甚至觀眾球迷頓然閒下來，幾十年來的常規突然改變，任誰也不會習慣：「我從1993年入行，真的從未試過這樣，也沒想過全世界賽事停擺。」就連2003年的沙士時期，世界各地的聯賽未如今次大規模暫停：「大家猜測歐洲停賽，或南美洲未必停，始終有地方未受太大影響。不過，我真的想不到『乜都停』，原來真的什麼事都可能發生。」

NBA從3月上旬至今仍在停擺中。（美聯社）

「不習慣啊！每天生活戇居居似的……」每天空閒時間增多，這段突如其來的「假期」，連生活習慣也被改變。

堅成每天看電影、電視劇到凌晨兩點，翌早11點起床，又開始另一天，「這麼多年來我從未試過長時間停下來……現在我有時攤於梳化『碌電話』，像有思考其實人在放空，不自覺昏昏欲睡，幾個小時就這樣又過去了。」

日復一日的生活日程，加上收入大減，自言閒不下來的堅成趁機重拾烹飪日常，「自己煮真係平好多啊！」

每日下廚已成為了堅成的樂趣之一。（黃寶瑩攝）

今日唔講波之堅成下廚，睇得又食得（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

從評述室轉戰街市

步出自己熟悉的評述室，轉戰主婦主場的街市、超級市場，堅成似乎還是游刃有餘。「我現在很熟悉行情，知道哪裏買食材最便宜。算算過去3、4年下廚次數最多10次，近來幾乎每天都煮。」西蘭花如何清洗才乾淨、蒜薑怎樣處理、肉碎要下一點油才拌勻，堅成都能侃侃而談。從讀書時期自煮聊到近來每天下廚，如何跑步、行山充實停賽的日子，如何征服香港「三尖」（蚺蛇尖、釣魚翁、屯門青山）後，再挑戰港島45K行山之旅。

疫情之下，日子還是要過。

「後來開始在家報道一下新聞消息，算是有點事情『過吓日晨』比較好，要不然真的很悶很悶。」堅成在家一手一腳放置器材，自拍報道球壇消息，雖然多了一重工序，不過他笑言比起「開廠」方便快捷，「起碼不用等來等去，自己準備好便能隨時開始。」

堅成早前開始在家錄製新聞報道，為球迷送上最新消息，不過總是很難忽視他背後《星球大戰》的白兵公仔。（體通天下Facebook影片截圖）

在這段評述工作暫停的日子中，堅成不時行山遠離人煙。（馮堅成官方Facebook專頁）

原來最容易的也變得奢侈

疫情期間大家失去的除了物質之外，就連過往的生活日常也被逼割捨。運動場、體育館、泳池、街場曾一度先後關閉，朋友間的聚會也顯得奢侈，堅成直言「好掛住打籃球」。有這樣的心也無奈欠缺場地，令堅成不禁慨嘆要「感恩」：「以前容易做到的事情，於現在而言是多麼奢侈，真的要珍惜。」

以前球隊Mediators每周一課，一同訓練後再直落午飯，可惜這樣的生活久未重拾，令堅成大嘆非常掛住隊友們。（黃寶瑩攝）

疫情下艱難時刻的反思

對抗疫情各行各業均受到考驗，旅遊、零售、飲食自然首當其衝，不過體育界的損失也不少，學校停課、學界賽取消、欠缺場地令到不少運動教練收入同樣受影響。

業界陷入一片嚴峻時期，「我從未看過體育界如此寒冬，大家都叫救命，身邊的朋友也是這樣。」看到不同的體育界人士在疫情期間面對的考驗，堅成亦有一套想法：「我會想是否多學一樣技能比較好，考個車牌、的士牌什麼也好，多一項技能武器總比沒有好，至少不會零收入。」

不僅是體育界人士，堅成認為在這個時候不妨增值自己。（黃寶瑩攝）

居安總要思危，否則當難關到來時已經太遲，危機同時也是一個未雨綢繆的機會，「現時教練因疫情無法教班，不過大家要想想看為何只能以此維生？當然可能教練們以前工作太忙，沒法抽空學習，不如趁現在增值自己。」

誠然，沒有人能預料未來會發生什麼，也不知多少年後再次出現類似的疫情，這不僅僅是教練，亦是大家在這段時間需要反思的一點。「不過呢……我都一把年紀，就唔諗咁多喇！」不過依據勞工及福利局局長羅致光於去年的「中年論」──「當大家都是120歲時，60歲還是中年」，快將53歲的堅成才接近中年而已，想好怎樣增值自己了嗎？