The Last Dance｜米高佐敦被批「方丈」　前隊友：你講大話！

米高佐敦（Michael Jordan/MJ）紀錄片《The Last Dance》叫好叫座，但亦有人質疑節目的真實性。 與MJ一起助公牛完成首次3連霸的格蘭（Horace Grant、別號眼鏡蛇），日前在一訪問中表示，MJ在「所謂的紀錄片」中謊言連篇，當中包括MJ「格蘭是當年《The Jordan Rules》的洩密者」指控。

格蘭（Horace Grant，日前在一訪問中表示，MJ在「所謂的紀錄片」中謊言連篇。（網上圖片）

事緣《The Last Dance》第6集中講述，當年由Sam Smith所撰寫的《The Jordan Rules》（佐敦法則）記載不少MJ私下欺凌隊友的詳情，片中米高佐敦直指一切消息由格蘭洩露。「他說謊、說謊、說謊」，「被告」格蘭在《ESPN》的節目中反控MJ說的是徹底虛構。

「如果他（MJ）對我有意見，請像個男人般解決問題，但他沒有。說我是那本書消息來源，是他編出來的謊言。」

格蘭（Horace Grant）是公牛完成首次3連霸的功臣之一。（NBA.com）

格蘭再說道縱使自己與Sam Smith深交，但懂得更衣室內眾人的私隱，絕不會私下把事情洩漏出去。「Sam Smith是偵查記者，一本書也得由至少兩名線人指證才能成立吧，為何MJ只向我指明道姓？」

在《The Jordan Rules》（佐敦法則）一書中，作者Sam Smith記載MJ私下惡行，包括因格蘭賽中表現而認為「他不配獲得食物」，MJ並吩咐飛機服務員不要給格蘭派任何餐點。

NBA口水戰（按圖放大）：

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MJ直指《The Jordan Rules》（佐敦法則）記載的是都由格蘭洩露。（Getty Images）

也許如此，不少人甚至MJ認為洩密者只有「眼鏡蛇」一人，但「被告」有所其說：「一切純粹是他的怨恨，而所謂的紀錄片也證明了這論點；只要你說過他的什麼，這人就會跟你絕交然後毀掉你的人格。」

MJ是「方丈」？格蘭就舉例說明：「巴克利（Charles Barkley）與MJ交情20多年，前者只是向黃蜂經營模式稍稍提出點意見，MJ就不跟別人說話了，很無情！」

巴克利（Charles Barkley）與MJ近年關係變差。（網上圖片）

也許盡量達致公認的「核心解釋」就是「真相」，格蘭亦就此再批《The Last Dance》只是編寫出來的戲：「MJ說的話很多，但隊友對他的回應呢？都在紀錄片中被剪掉，如你要說這還叫紀錄片的話。」

究竟所謂「真相」是什麼？也許只有MJ及格蘭才知曉。

《The Last Dance》金句：