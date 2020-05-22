【The Last Dance】MJ言論得罪前隊友　洛文護航：抱怨的人很軟弱

米高佐敦（Michael Jordan/MJ）紀錄片《The Last Dance》可謂是90年代公牛隊的集體回憶。惟只以MJ角度重溫當時盛世，惹得他一眾昔日公牛隊友不滿。 格蘭（Horace Grant）及柏賓（Scottie Pippen）亦先後就片中有關自己的描述指責MJ於說的有所出入。不過，另一名宿洛文（Dennis Rodman）今日就在訪問中為MJ護航，並反斥這些抱怨的人只是「玻璃心」。

《The Last Dance》以MJ角度重溫當時盛世，但惹得他一眾昔日公牛隊友不滿，當中包括柏賓。（網上圖片）

《The Last Dance》獲全球廣大迴響，不過亦有人對節目存在不滿。先有「眼鏡蛇」格蘭（Horace Grant）批評MJ在「所謂的紀錄片」中的「格蘭是當年《The Jordan Rules》的洩密者」指控，無中生有。其後芝加哥電台ESPN1000節目主持David Kaplan亦則稱，柏賓對MJ和這套紀錄片「非常憤怒」、「極度憤慨」，特別對MJ以「做錯了」來形容1997年的柏賓決季中進行腳部小手術。柏賓認為節目一而再、再而三將自己塑造成「自私精」。

MJ身邊最重要的夥伴──柏賓（按圖放大）

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名宿洛文今日接受《Good Morning Britain》訪問時，出聲力挺「大佬」MJ。（Getty Images）

面對隊友們的老來爭執，名宿洛文今日接受《Good Morning Britain》訪問時，出聲力挺「大佬」MJ：「這些球員多少會難過，因為有種MJ拋下他們的感覺吧，但我認為MJ的想法是『你們這些人，根本做不到我希望你們做的，身為偉大的球員，我願意為了勝利付出一切』，所以MJ理所當然會談到公牛王朝及前隊友，然後說出自己的想法，這很正常。」

公牛第二王朝必不可少的洛文（按圖放大）

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洛文亦認為會抱怨的人未免太「玻璃心」。（Getty Images）

MJ不求討好別人，只望隊友與自己同等級，其實眾所周知，洛文亦認為會抱怨的人未免太「玻璃心」。「他們心理沒有堅強到能應付這樣的局面，那時候積遜教練（Phil Jackson）執教風格較輕鬆，反之MJ更像是『我會讓你們看着我能多出名，我完全不在乎你們的感受，因為我早就出名了』。」

誰是誰非，也許並不重要。《The Last Dance》5周播出期平均收視錄得560萬人收看的成績，已再次證明MJ那「我完全不在乎你們的感受，因為我早就出名了」理念是成功。

NBA口水戰（按圖放大）：