George Floyd被殺｜貨架被搶掠一空　名鞋店回應是人性或偽善？

美國非裔男子George Floyd之死引發的抗議活動續在全美各地蔓延。惟示威活動卻越漸激烈，不少名店遭部分示威者嚴重破壞及搶劫。 洛杉磯的梅羅斯大街（Melrose Ave）及費爾法克斯大街（Fairfax Ave） 損失最為慘重，當中球鞋名店「Flight Club」的貨架更遭清空。 惟這間球鞋勝地的回應卻出乎意料；有人欣然接受，但亦有人反感不已。

美國示威活動越趨激烈，不少名店遭部分示威者嚴重破壞、甚至搶劫。(網上圖片）

近日爆發連串的反種族歧視示威，美國近40個城市實施宵禁。連日來示威中出現不少警員單膝下跪、與示威者擊拳鼓勵等「溫暖」畫面，但在不少州份亦有混亂場面。洛杉磯的梅羅斯大街（Melrose Ave）及費爾法克斯大街（Fairfax Ave） 為著名潮流聖地，在此反種族歧視運動時期，卻變成「搶劫聖地」。

著名鞋店Flight Club遭示威者連番衝入搶鞋，更有人特意開車前來，把一對又一對的潮鞋搬入車尾箱。（網上圖片）

潮牌Supreme門口被撬，復古商店Round Two店內遭清空，於5Art Gallery內收藏的KAWS雕塑模型亦「不翼而飛」。在社交媒體Twitter更瘋傳着多張示威者店舖爭先搶掠的影像，當中滿手球鞋、滿街鞋盒的狀況令人嘩然。

George Floyd事件引發衝突（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

限量Nike Air Mag被搶

著名鞋店Flight Club為重災區，據指店舖於晚上8時前遭被攻破，入夜後示威者連番衝入搶鞋，更有人特意開車前來，把一對又一對的潮鞋搬入車尾箱，大批運走。「Flight Club」損失慘重，被搶掠的球鞋包括多款adidas Yeezy系列、Air Jordan系列、Offwhite系列等限量潮鞋。然而全球只有89對的限量Nike Air Mag亦被搶掉，此《回到未來 II》自動綁鞋帶球鞋曾於2016年的紐約一拍賣會中以20萬美金（約$155萬港元）售出，球鞋來得矜貴，該搶掠者隨後亦拍下「戰利品」並上載至社交網絡。

全球只有89對的限量Nike Air Mag亦被搶掉，該搶掠者隨後亦拍下「戰利品」並上載網絡。（網上圖片）

示威者搶掠Flight Club情況：

Flight club is fully empty pic.twitter.com/2z3bEcCuNE — Wells P (@Wells_P) May 31, 2020

陳列架及貨倉被清空、鋪面遭全面破壞，Flight Club內餘下的只是一個又一個的「吉盒」。惟面對大肆破壞後的殘骸，Flight Club並未有高呼「大家都好心痛」、也沒有率先批評破壞者的行為，更於社交媒體發放反種族歧視聲明。

Flight Club：就George Floyd之死感到無奈

Flight Club提及球鞋產業受着濃厚的黑人文化影響，公司與大眾一樣為George Floyd之死感到無奈及憤怒，並將繼續站出來與大家並肩。Flight Club最後強調：「洛杉磯店舖遭受搶掠，我們感到難過，但我們的店舖可重新裝修、貨可以重新上架，但已被奪走的生命不能重生。」

Flight Club聲明

聲明一出，網民回應兩極化。部分網民認為Flight Club把錢財視為身外物、堅守着公義的做法恰當，是人性的表現；另一方面，直指聲明為「形象工程」、「風涼說話」的批評亦不少。

在支持公義的氛圍下，連捍衛種族平等的言論也受抨擊，背後的原因又什麼？

Flight Club 2005年於紐約成立，擁有紐約、洛杉磯及邁阿密3間實體店。（網上圖片）

Flight Club寄賣球鞋服務受人歡迎

Flight Club 2005年於紐約成立，擁有紐約、洛杉磯及邁阿密3間實體店，同時亦有網上交易平台讓人買賣新鞋、二手鞋以及限量版鞋款。時尚的鋪面裝修及店內過百球鞋的「牆畫」吸引不少潮人慕名而來，但說到該店最受歡迎的地方，就是寄賣球鞋的服務。賣家可將全新的貨品寄存在實體鋪轉售，貨品一旦售出，Flight Club將抽取20%佣金為收益。舉例說，如賣家以$200美金購入一對Air Jordan 1，並於Flight Club$400美金順利轉售，賣家將獲$320美金。

+ 9 + 8 + 7

條款及細則：貨物被盜公司並不負責

當然，Flight Club會根據球鞋的罕有度、真實性定下買賣價，而達致「你有賺佢有賺」狀態。不過翻查Flight Club的「出售球鞋」條款及細則，卻發現一個賣家「必蝕」情況。

條款及細則指出：「若因火災、水災、顧客處理或本公司無法合理控制的其他原因，而造成任何貨物遺失或被盜、被損壞或破壞，則除本公司就上述商品實際收取的任何保險金額外，該等損失風險仍然由你承擔，本公司並不承擔任何責任或義務，就任何此等損失或損害、或任何特殊或隨之而來的損害支付款項或償還。」

聲明下亦湧現大量賣家「求救」或批評的留言。

即是說，在這次趁火打劫事件中，所有遭搶掉的寄賣球鞋，Flight Club將不會負責及作出任何賠償。

有見及此，部分網民認為聲明中的「貨可以重新上架，但已被褫奪的生命不能重生」說得動聽，實情是「拍拍籮柚走咗去」，令人髮指。聲明下亦湧現大量賣家「求救」留言，亦有人認為縱使所謂的「支持公義」只是表面的虛偽，不願賠償賣家損失，足以反映Flight Club的虛偽。

是Flight Club虛情假意，還是賣家大意，大家自有判斷。

惟在這個人人一把口一百種真相的生態下，自圓其說就是王道嗎？