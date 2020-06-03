George Floyd被殺｜NBA球星崔楊格罕有表態　「和平示威沒奏效」

美國一名黑人George Floyd在早前被拘捕時，被一名白人警員以膝頭壓頸致死，再次引起種族歧視問題，激起民憤。美國連日來示威抗議不絕，除了普通市民之外，演藝界、體育界亦有為此發聲，其中鷹隊崔楊格（Trae Young）更在網上號召和平遊行，更聲言：「我們絕不會保持沉默。」

George Floyd於明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警員拘捕時，雖然他在過程中沒有掙扎或拒捕，但一直被對方以膝頭壓住頸部。期間Floyd已多次表明「很痛！我不能呼吸！拜託你！我無法呼吸！」惟警員沒有理會，最後Floyd再沒有動彈，送院後證實死亡。事件發生後，美國民眾紛紛走上街頭遊行抗議警員執法不當，遊行示威其後演變成警民衝突，部分州份更實施宵禁，防止民眾及示威者聚集。

前NFL球星Shannon Sharpe轉發事發片段（畫面或引起不安，請斟酌觀看）：

各地民眾示威抗議，演變成警民衝突（按圖放大）：

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崔楊格網上號召遊行集會抗議

「與我一起遊行！下午2時！在Andrews Park集合！」NBA球星崔楊格日前在社交網站號召群眾，在他的家鄉俄克拉何馬州舉行一場和平抗議活動，就早前George Floyd被殺害事件發聲。「我不常亦不習慣這樣做，我以往不是太開放討論這世界上發生的事件。」崔楊格直認自己以往不常就社會議題表態，今次因為姐姐Caitlyn的幫助令他決意要勇敢站出來。

崔楊格在網上呼籲與他一同和平抗議。（Twitter截圖）

「不過，今次事件對我而言，就算我現在只有21歲，我也覺得有必要站出來。」近年先後發生Eric Garner、Ahmaud Arbery，甚至George Floyd被殺害的事件，種族歧視問題於美國一直存在。「我認為這令我朝正確方向邁出一大步。」崔楊格強調。

崔楊格走到街頭，為追求正義而表態。（Twitter截圖）

崔楊格：大家應和平抗議，但顯然沒有奏效。

各地示威抗議不絕，同時亦有部分人士趁機搶掠，崔楊格將這一切都看在眼中。「我在阿特蘭大打球，這是一個充滿黑人文化的城市。現在這裏的市民被搶劫一空，同時令城市混亂不堪。」誠然，各地在抗議活動同時出現打破商鋪櫥窗搶奪商品，崔楊格對此有一番看法：「我認為大家應該循正確的方式來和平抗議，不過我都看到這顯然沒有奏效。」

在家人Caitlyn幫助下，令他決定走上街頭，做正確的事。（Twitter截圖）

縱然如此，崔楊格還是深信堅持大家要團結起來，一同凝聚力量，美好日子亦即將來臨：「我明白國家國家正在混亂中，但最重要是團結一致，為正確的事挺身而出，我深信這樣才能伸張正義。」

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：