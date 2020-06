George Floyd被殺｜不表態更好？　紐約人成NBA唯一沒有發聲球隊

面對George Floyd被白人警察殺害的慘劇,有人選擇上街示威抗議、有名人及球星球會發聲明反對種族主義,他們為的是表態。 惟在社會深層次問題湧現時,亦有人認為不表態是最好選擇,就如被譽為「體壇最差班主」、紐約人老闆杜蘭(James Dolan)。

紐約人老闆杜蘭認為「不比任何人更有資格就社會問題發表意見」。(Getty Images)

美國非裔男子George Floyd於明尼阿波利斯(Minneapolis)遭白人警員以膝頭壓頸送院後死亡一事,令種族主義議題再次浮面。反種族歧視運動在美國連串爆發,NBA球星們、各支球隊官方也先後為事件發表反歧視聲明。惟NBA 30支隊伍中,只有一隊未有官方或球員發表任何意見,那就是紐約人。

紐約人班主杜蘭就「不表態」向員工發內部信件解釋沉默的原因。(網上圖片)

然而紐約人班主杜蘭就「不表態」,向員工發內部信件解釋沉默的原因,當中說道:「我希望你們能理解公司內部立場。我們國家正經歷動盪時期,新冠肺炎疫情和社會動盪影響了我們的生活,在麥迪遜廣場花園堅持我們的價值觀,這是一個充滿尊重、和平的工作場所,這是永遠不會改變的。」這名班主最後為自己的「不表態」表了態:「作為體育和娛樂行業的公司,我們並不比任何人更有資格就社會問題發表意見。」

Nike「For Once, Don’t Do It」影片:

事實在杜蘭口中的「社會動盪時期」,不少世界著名「體育和娛樂行業」亦紛紛就種族歧視事宜表達抗議。YouTube、Twitter,他們先後把官方Twitter帳號轉成黑色頭像以表「Black Lives Matter」(黑人的命也是命),影視媒體巨頭Netflix更直斥「沉默就是幫凶」。就連以「Just Do It」為理念兼口號的運動品牌Nike,亦把口號改成「For Once, Don’t Do It」(就這一次,不要做)以反種族歧視。

「不比任何人更有資格就社會問題發表意見」,然而誰才有資格?

「體育和娛樂行業」的表態:(按圖放大)

勒邦占士在Twitter上發問為何美國的歧視問題依然嚴重。(Twitter截圖)

杜蘭的「不表態解釋」遭放上社交媒體後,當然引來連番「公審」,惟美國人、球迷對杜蘭的怨恨非今日積累。90年代杜蘭繼承其父事業接手麥迪遜廣場公園公司(MSG),1999年成為紐約人班主至今21年,紐約人戰績一直低迷。1999年打入NBA總決賽後,在2003至2011年間都未嘗打入季後賽,2018/19賽季連輸18場的紀錄更是恥辱。2018/19賽季,紐約人主場不敵帝王後,一名紐約人球迷向杜蘭大叫「賣掉球隊吧」,杜蘭當時與該球迷爭執後,向對方頒下「終身主場禁足令」。

NBA及美式足球明星齊發聲(按圖放大):

