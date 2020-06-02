George Floyd被殺｜不表態更好？　紐約人成NBA唯一沒有發聲球隊

面對George Floyd被白人警察殺害的慘劇，有人選擇上街示威抗議、有名人及球星球會發聲明反對種族主義，他們為的是表態。 惟在社會深層次問題湧現時，亦有人認為不表態是最好選擇，就如被譽為「體壇最差班主」、紐約人老闆杜蘭（James Dolan）。

紐約人老闆杜蘭認為「不比任何人更有資格就社會問題發表意見」。（Getty Images）

美國非裔男子George Floyd於明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警員以膝頭壓頸送院後死亡一事，令種族主義議題再次浮面。反種族歧視運動在美國連串爆發，NBA球星們、各支球隊官方也先後為事件發表反歧視聲明。惟NBA 30支隊伍中，只有一隊未有官方或球員發表任何意見，那就是紐約人。

紐約人班主杜蘭就「不表態」向員工發內部信件解釋沉默的原因。（網上圖片）

然而紐約人班主杜蘭就「不表態」，向員工發內部信件解釋沉默的原因，當中說道：「我希望你們能理解公司內部立場。我們國家正經歷動盪時期，新冠肺炎疫情和社會動盪影響了我們的生活，在麥迪遜廣場花園堅持我們的價值觀，這是一個充滿尊重、和平的工作場所，這是永遠不會改變的。」這名班主最後為自己的「不表態」表了態：「作為體育和娛樂行業的公司，我們並不比任何人更有資格就社會問題發表意見。」

Nike「For Once, Don’t Do It」影片：

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事實在杜蘭口中的「社會動盪時期」，不少世界著名「體育和娛樂行業」亦紛紛就種族歧視事宜表達抗議。YouTube、Twitter，他們先後把官方Twitter帳號轉成黑色頭像以表「Black Lives Matter」（黑人的命也是命），影視媒體巨頭Netflix更直斥「沉默就是幫凶」。就連以「Just Do It」為理念兼口號的運動品牌Nike，亦把口號改成「For Once, Don’t Do It」（就這一次，不要做）以反種族歧視。

「不比任何人更有資格就社會問題發表意見」，然而誰才有資格？

「體育和娛樂行業」的表態：（按圖放大）

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勒邦占士在Twitter上發問為何美國的歧視問題依然嚴重。（Twitter截圖）

杜蘭的「不表態解釋」遭放上社交媒體後，當然引來連番「公審」，惟美國人、球迷對杜蘭的怨恨非今日積累。90年代杜蘭繼承其父事業接手麥迪遜廣場公園公司（MSG），1999年成為紐約人班主至今21年，紐約人戰績一直低迷。1999年打入NBA總決賽後，在2003至2011年間都未嘗打入季後賽，2018/19賽季連輸18場的紀錄更是恥辱。2018/19賽季，紐約人主場不敵帝王後，一名紐約人球迷向杜蘭大叫「賣掉球隊吧」，杜蘭當時與該球迷爭執後，向對方頒下「終身主場禁足令」。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：

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