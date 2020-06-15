【健身無難度】必學籃球場讀心術　知己知彼的進攻小技巧

籃球漫畫中一球，就可以描繪一集，主角在球場上的的心理變化永遠都是耐人尋味的。比起球技，心理和思路才是籃球上最難拆解的一環。 上回提到，如何讓自己進攻能力更強，就算變強了，在防守與進攻的矛盾大對決下，又是否能知己知彼？這不是漫畫，沒有全知角度，但有一招人人皆知的「讀心」技術，就是探步（Jap）的運用。

《Jumper》再次邀請到「Strive」的創辦人、現為甲一東方龍獅和協恩中學的體能教練William，教大家各種體能訓練，從身體不同肌肉到籃球應用，隨時隨地都可以變得更強。從過往的9集，學到了不少體能和基本功上運用，是時候在實戰用的步法下苦功，這次就來學打籃球場上的心理戰。

要說探步，首先要先學會「三脅勢」；所謂的「三」和「脅」，就是一個可以同時為對手帶來三個威脅的姿勢，可以傳球、射波和鏟籃的準備動作。接球後，發動攻勢前，球員一般都會擺出「三脅勢」，然後觀察防守者的位置和動作的細節，從而決定該波進攻的方法，而探步正是「三脅勢」後的試探動作。

傳統探步 Traditional Jap

1. 想像自己持球面前防守者，身體保持韻律並輕輕的左右擺動

2. 雙腳成肩寬，稍微屈膝將重心降低

3. 目視前方或對手雙手護球

4. 其中一腳向前探步，同時球也隨腳而向前擺動

隨腳而向前擺動球的探步方式可以「節省」時間，因為若探步期間防守者反應不過來，持球的一方就是可以順理成章地「落波」運球切入，這可以減去將球從後「抽起」的動作，殺對手一個措手不及；有利也有弊，若面對防守進取的對手，將球向前「送」也很大機會被偷造成失誤，這個情況就可以嘗試踏後探步（Step Jap）。

阿Will親授探步（Jap Step）秘訣

+ 2

踏後探步 Step Jap

1. 想像自己持球面前防守者，身體保持韻律並輕輕的左右擺動

2. 雙腳成肩寬，稍微屈膝將重心降低

3. 目視前方或對手雙手護球

4. 其中一腳向前探步，同時球反方向向後收，以肩和腳護球

Step Jap用作試探防守者，也可以保護自己以防被偷波。一般防守較進取的球員，特別是後衛之間的對壘都很常看到防守者踏上前伸手偷波，不少快攻都是看中對方護球不足而乘勢得來。Step Jap正可以用身體護球，讓球和防守者保持一點距離，對手長的對手特別有用。

探步的實際應用圖輯

+ 7 + 6 + 5

兩步探步 Double Tap

1. 想像自己持球面前防守者，身體保持韻律並輕輕的左右擺動

2. 雙腳成肩寬，稍微屈膝將重心降低

3. 目視前方或對手雙手護球

4. 觀察防守者，其中一腳連續向前輕探兩步

5. 球的擺放可選擇向前或是收後，兩種皆可配合

學會以上兩種探步後，兩步探步可以教大家再「看透」一點面前的對手。兩步探步可以配合以上兩種探步的護球動作：可以選擇隨腳向前擺，也可以選擇護球較好的往後收。不同的是，腳的試探以先前再多一步，這就要同時觀察對手的動態和反應。

兩步的原意可以假設一步之後對手並沒有反應，第二步就可以讓對方更肯定自己是想要切入，當防守者一往後收窄，就是一個起手的空檔；或者探兩步對手都依然不為所動，此時就可以「來真的」切入。

雖然只是簡單的探步步數和球擺放位置的分別，但其實探步可以有不同的演變，卻與對手的反應相關，因為對手的防守維持不動還是有改變方向，直接影響進攻者的決定。所以探步的動力固然重要，需要時間熟習，但更重要的是有對手的實戰應用和觀察。