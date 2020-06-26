【NBA】43歲卡達宣布正式退役　速龍以4句話向傳奇感動告別

NBA 3月停擺，宣布當天大家也在關注着鷹隊對紐約人一戰，因為我們心知這也許是卡達（Vince Carter）的生涯最後一役。 隨着復賽落實，惟在東岸排名尾2的鷹隊卻不在此列中，卡達終在節目中宣布：「我的職業生涯正式完結。」

卡達終在節目中宣布：「我的職業生涯正式完結。」（Getty Images）

3月12日，NBA出現球員確診個案，聯賽急急煞停餘下賽事。當時鷹隊正與紐約人鬥到加時，前者教練皮雅斯（Lloyd Pierce）收到停賽通知後，決定換出卡達讓他享受生涯最後的19秒，亦好讓球迷留下最後的感動。然而，卡達在生涯的最後以一記「穿針」三分球畫上句號，「Vinsanity」在阿特蘭大完成第22個球季。

卡達22年NBA傳奇生涯（按圖放大）：

+ 20 + 19 + 18

事實在NBA未有正式復賽的方案前，卡達生涯會否稍稍延長是個謎。惟隨着聯盟落實22隊重啟球季的安排，當中未包括鷹隊，這名「半人半神」昨晚終向美國傳媒表示「我的職業生涯正式完結」（I'm officially done） 。生涯匆匆地完結，卡達承認難免失望，但他強調新冠肺炎疫情才是該關注的事，故此人命、健康比他的生涯重要得多。

卡達在生涯之中最後一次起手，就是命中這一球由後輩崔楊格助攻的三分球，一代傳奇亦正式離開戰場。（Getty Images）

如此突然結束，卡達還是豁達笑看他的「告別戰」。（Getty Images）

卡達1998年出道，生涯橫跨1990年代、2000年代、2010年代，進入2020年代，他成為史上唯一一個在四個不同年代出戰的球星。由初出道的對手是二度退休後復出的大學學長、「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），並與同期的高比拜仁（Kobe Bryant）經常對碰。然後是「大帝」勒邦占士（LeBron James），再之後是「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）。

半人半神卡達走過4代（按圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

43歲，NBA生涯走過8支球隊，即使尚未有一枚冠軍指環，他的能力與成就早已被世人肯定，而在球迷心目中，卡達與速龍的故事也許比去年的總冠軍殊榮，意義來得更濃厚。卡達效力速龍7個球季，在2000年取下入樽賽冠軍更是球迷最津津樂道的事，亦讓世人知道，除了公牛，加拿大處也有飛人。

卡達2000年取下入樽賽冠軍亦讓世人知道，除了公牛，加拿大處也有飛人。（Getty Images）

卡達任何一個入樽，在球迷心目中也永恆的回憶。（Getty Images）

縱使卡達已告別速龍15年，惟這個舊東家亦未忘彼此情義，昨日並在Twitter上以4句簡短而意重的謝意，為一代「標記」謝幕。

親愛的卡達：

謝謝你啟發加拿大去相信。

謝謝你奠下加拿大的籃球根基。

謝謝你讓我們跟着你飛翔。

謝謝你給我們永恆的回憶。

愛你的加拿大上。

當日分道揚鑣，卡達與速龍鬧出不快，但憤怒總會漸釋懷，情義亦不輕易剪斷，速龍的感性發文讓我們回想到那一記360度大風車、空中胯下換手運球再入樽的畫面。

就如那代表性的商標「It's over」，伴隨掌聲、歡呼，卡達完美謝幕。