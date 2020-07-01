【籃鞋癡】PG4勝在夠舒適　不利轉向但跟一類球員天生一對

封框足足三個月，終於迎來好消息，大叫「跟隊」之前大家準備好了嗎？「好波」還是「屎波」，裝備都不能少，特別是大家久沒穿起過的籃球鞋，又可以有藉口買、買、買⋯⋯ 不過比起新鞋，大家應該更關心減價鞋的動向。這次就先來看看減至600元以下而又受盡批評的PG4（Paul Geroge第四代簽名鞋）。

受千夫所指，「罪名」包括鞋面穩定性偏低，鞋底給予的反能也不夠等等，加上大家對PG（Paul Geroge）簽名鞋款一向的概念都是包覆支撐好、反應性和穩定高，PG4的出現對忠粉來說算是一反常態，出乎意料之外。

有如跑鞋的外觀的確是讓「外貌協會」的球迷心癢癢，加上鞋面上的拉鏈更是新奇，鞋子整體感覺不笨重，也偏向簡約，不穿來打球也可以當作行街鞋。

PG4備受批評，但從不同角度看，可算是中規中矩的射手鞋。（張倩儀攝）

但問題來了：經大家反覆試著，問題就在於主打的全掌Nike Air Strobel和Phylon的中底。對於一些害怕鞋底太硬的球員來說，PG4的鞋底軟度想必是足夠的，但打球的時候這方面就成為雙面刃。

害怕鞋底薄、硬，容易起水泡的球員，大概都會愛上PG4的感覺。（張倩儀攝）

【PG4測試報告】

+ 3 + 2

穩定和保護不足 不利轉向

中底厚實，上腳後的觸感柔軟，但在做切入動作的時候會因為中底Phylon部份設置太軟，沒有即時的回饋而且腳底的感覺稍嫌不夠紮實。

另外，鞋面的穩定性也是用家詬病的其中一環。拉鍊襪套式設計，但鞋面尼龍韌度稍欠，因此在轉向和急停時，鞋身就會變形，保護性相對較低。對一些打法較「衝」、多轉向切入動作或是身體較重的球員來說，PG4未必能提供足夠的支撐和保護。

前後跑動，跳起落地完全不成問題，但轉向的穩定性稍欠。（張倩儀攝）

舒適兼性價比高 適合「養生型」射手

比起籃球鞋，PG4上腳的感覺更像是穿著React鞋底的跑鞋，柔軟舒適的中底讓人一試愛上，例如當原地跳起着地的時候，因為鞋底較闊所以能夠完全承托整個腳掌，主觀感覺其緩震效果不錯，對膝傷和着重緩震小編來說，PG4的確是一雙舒適籃球鞋。

排除劣評，小編覺得PG4其實適合定位為射手鞋，中規中矩的保護力對「養生」射手型球員來說就可以滿足基本需要，加上中底觸感好，或非外間的所評般惡劣。香港地區原價849元的PG4大部分配色都有減價，官網上仍有4種配色，若喜歡元祖色的朋友就要到門市尋覓，但價格已經低於600元，可算是性價比高的選擇。

PG4細節逐格睇：

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官網仍有存貨的PG4配色：