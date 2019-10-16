【籃鞋癡】威廉臣代言AJXXXIV　意見被接納成就JordanBrand最輕

球員和籃球鞋，我想中間必須有一點契合，沒有一種絕對的好穿；但合適的戰鞋，卻會有自然而然融為一體的感覺。一穿、一踩、一跳，會有一種「就是你」的感動。 各有賣點的籃球鞋，不同口味的籃球員，但大概沒有人會抗拒「輕」這個特點，也是不能抗拒Air Jordan XXXIV的原因。

耐穿、靈活輕身的實用戰鞋

「中底好有feel，好彈。」

一次練球的試穿，這是我最大的感受；中底的回彈，完全配合當天石硤尾衝斜路的訓練。

實穿練一課三小時的球，外加石硤尾的斜岥衝刺。（張倩儀攝）

具體地說，就是沒有籃球鞋笨重的感覺。跑斜坡，腳踝角度小但鞋面並無一般中高筒的束縛感；對提腳向上跑，輕身也能減輕負擔。另一個想法：「新鞋子！！為甚麼要跑石屎路？」內心一度崩潰，向來室內、外球鞋分家的我，即使跑步期間也心有戚戚；但後來再看，鞋底不算「痴塵」也不太容易「蝕」，在街場奔馳大概也能撐好一下子。

唯穿上的第一個不習慣，就是鞋身對腳踝的包覆感。雖然是中高筒設計，但腳踝兩旁的縷空式設計，讓兩邊多出了空間，鞋帶也需要綁得特別用力，才不會在跑動期間有「飛走」的不安全感。但以首次「上腳」的體驗來說，並沒有太硬、「刮腳」等的問題。

鞋底的人字紋抓地力不俗，切入和急停就能毫無顧忌。（張倩儀攝）

唯一的缺點就是腳踝的包覆感不夠，鞋帶雖然用力綁緊；但喜好因人而異，速度型，打法以切入為主的球員，就不會因為是中高筒而感到太束縛。（張倩儀攝

+ 4 + 3 + 2

用一雙鞋證明

打着「Jordan Brand有史以來最輕的實戰籃球鞋之一」的旗號卻找來了「體能怪物」威廉臣（Zion Williamson）代言。曾於今年2月，杜克大學主場迎戰傳統勁敵北卡羅萊納大學中落場僅36秒，就因為轉身突然爆鞋受傷的野獸型球員，穿上這「最輕」的球鞋來一場矛盾大對決，我會說，Jordan Brand今次是用一雙鞋扳回一城。

當具爆發力的「體能怪物」威廉臣（Zion Williamson）代言Jordan Brand有史以來最輕的實戰籃球鞋，就好比像來一場矛盾大對決。（Jordan Brand 提供）

意見收集

「這雙鞋的設計源於對Air Jordan XXXIII回饋意見的收集與整理。」Jordan Brand資深設計師Tate Kuerbis說。和運動員交流知道用家切實需要的特質，其中包括：減輕重量以及更出色的抓地力。靈活為最先要點，從選材中加強中底的穩定性；鞋底採用 Pebax 材料以及前掌 Zoom Air 氣墊，中底的Eclipse Plate 形成了一個凹槽，氣墊單元能夠無約束地壓縮和變形。

Eclipse Plate連接Zoom Air 氣墊，提供更多回彈和橫向支撐；採用 Pebax 材料打造代替了原先發泡材料所佔據的體積，提供支撐的同時，也提升了 Zoom Air 緩震的性能。

就算用多少高科技，多貴的用料，都不盡是一雙鞋的重點，感覺只有球員最清楚。為了改善前一代的Air Jordan XXXIII，意見接納，共同見證新一代的誕生，球員（用家）和品牌達到雙贏。