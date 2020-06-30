【本地籃球】周健宏進軍飲食外賣平台　工商盃有望為滿貫披甲爭標

去年榮升韓式咖啡室老闆的周健宏，近日續擴大他的餐飲業版圖，與前甲一球員鄧志傑合作，在外賣平台推出健康韓國拌飯（Bibim Bowl）。 雖然周健宏要經營兩間飲食店，早前更受右腳髕骨韌帶斷裂影響，暫別韓國職業籃球聯賽（KBL）。惟他正準備重返賽場，在即將復賽的工商盃滿貫名單上，亦見「周健宏」的名字。

周健宏去年在西環開設咖啡店小試牛刀，轉眼一年其咖啡店開始步入穩定期。雖然未算賺錢，不過品牌建立了口碑，令「肥宏」有進一步的盤算：「我一直看市面上的韓國食店多為炸雞、燒肉，石頭飯好像沒太多人經營，我就想不如嘗試一下做外賣。」

周健宏與前甲一球員鄧志傑合作，以中央廚房形式在外賣平台推出健康韓國料理。（任祉羲攝）

有見及此，「肥宏」看準香港人講求快捷的特點，並與前甲一球員鄧志傑合作，在外賣平台推出健康韓國拌飯（Bibim Bowl）。「今次從開始籌備至今大約4個月，經營外賣的成本相比實店少，希望每個月大約5萬元便能做到收支平衡。」除了打理飲食品牌之外，周健宏亦有參與餐單設計，強調健康飲食的他將韓食的「五色飲食」融入菜單，令大家能夠維持均衡飲食同時為運動員而設：「菜單每樣食材都是我日常會食用，其次是運動員一年有季前、季中和季後三個階段，不同階段需要不同的營養。」

周健宏參與設計菜單，並將「五色飲食」融入其中。（任祉羲攝）

周健宏直言韓式拌飯的材料亦適合運動員在不同階段食用，補充身體所需。（任祉羲攝）

要經營兩間飲食店，不過他直言重心還是在籃球。周健宏於2018年因右腳髕骨韌帶斷裂，暫別韓國職業籃球聯賽（KBL），手術後休養近1年半的他，正準備重返賽場，「我未來會先專注在籃球，畢竟即將開季。」由於新冠肺炎疫情影響，本地聯賽球季以及各大公開賽事均延期上演，這段時間亦讓周健宏有更多時間休養：「當然出現疫情不是好事，不過延遲開季讓我以更佳狀態回歸，目前康復至9成，惟仍要克服心理包袱。」

周健宏手術後積極復健，休養近1年半之後，已9成康復。（instgram截圖）

早前傳出本地籃球銀牌賽、聯賽暫定於8月30日開打，至於本地公開賽事工商盃亦將於7月13日復賽，而在甲一滿貫的名單上，亦見「周健宏」3字。對於即將重啟的球季、重返自己闊別2年的賽場，周健宏的目標只有一個：「我只是不想令一直支持我的人失望，亦希望在大家的期待下，我能好好發揮水準。」

「韓舍拌飯」自選食材多變化（按圖放大）：

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