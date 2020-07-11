【NBA】酒店露台「自high」隔離照開P　獨行俠歡笑聲滿載迪士尼

NBA重啟賽季如箭在弦，22支球隊近日陸續進駐奧蘭多迪士尼園區，接受病毒測試及隔離。雖然在園區內保持社交距離，但獨行俠眾將自得其樂。即使彼此在酒店房間受一牆之隔，仍能在基爾巴（Maxi Kleber）及鮑維（Dwight Powell）帶領下，齊齊將露台變成！

NBA將於美國時間7月30日重啟賽季，近日各支球隊已抵達奧蘭多迪士尼，並在「隔離泡泡」（Quarantine Bubble）先作病毒測試及隔離，確保眾將的健康安全。球員盡可能保持社交距離，除了操練，平常多留在酒店房間內。不過，一班獨行俠球員頗為懂得自得其樂。

包括當錫在內的職球員在園區內出入均戴上口罩，衛生意識非常高。（Luka Doncic instagram截圖）

球員們進入迪士尼園區的穿搭（按圖放大）：

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從基爾巴的影片中可見，球員的房間均有自家露台。在他與鮑維率領下，將水瓶、水杯當作DJ台，戴上耳機的基爾巴幻想自己在五光十色的派對內，面向廣闊的湖景，陶醉在個人的音樂世界。在他旁邊的鮑維更激動得在空中揮動着毛巾，狀甚投入，這二人的熱情更感染了「隔離鄰舍」，就連當錫（Luka Doncic）加入這熱情萬分的派對。不過，看到每位球員在各自己的露台格子內揮動雙手，這個畫面確實有點惹笑。

一切由基爾巴開始……（Maxi Kleber instagram截圖）

球員們「自High」玩到盡（按圖放大）：

獨行俠搞笑事又豈止一單呢？充滿童趣的當錫與陣中高人馬恩奴域（Boban Marjanovic）雙雙拍片，爆出一籮籮笑料。二人要凌空畫出迪士尼樂園當家卡通人物米奇老鼠頭形，影片中的他們笑容滿臉，不過幕後花絮才是主菜。馬恩奴域平時一臉惡相，不過他還是盡力擺出笑臉。惟他一放鬆下來又回復「憤怒」表情，令一旁的當錫也看不下去，提醒隊友要「注意你的表情」。馬恩奴域這刻才晃然大悟，立刻擠出笑容，非常爆笑，看來園區內的生活也未如想像般沉悶。

這樣看起來沒有任何問題，當錫與馬恩奴域非常樂在其中。（獨行俠instagram截圖）

往往最好笑的是幕後花絮（按圖放大）：