【新冠肺炎】疫情復發打波要自保　籃球場必守的注意事項

新冠肺炎新一波疫情爆發，殺港人一個措手不及。 雖然至今康文署未公布任何有關康樂設的新安排，但為了自身安全和健康著想，出入球場有甚麼要注意？

今日（8日）香港有新增24宗新冠肺炎確診個案，其中19宗屬本地個案，可見疫情已有復發跡象。「限聚令」於上月19日凌晨零時放寬，因疫情封場的足球場、籃球場等亦將於20日及22日重開，並容許50人於公眾場所聚集。惟本港疫情再度升溫，食物及衞生局局長陳肇始昨日表示現階段會再檢視與限制群組人數限制。

街場重開後，市民無懼疫症，球場重現以往熱鬧場景。（資料圖片）

出外打波注意事項！（按圖放大）：

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50人限聚令將延至7月16日，並有機會再發出新指示；意指康文署有機會將再關閉轄下的戶外免費康樂設施，包括硬地足球場、籃球場及兒童遊樂場或面臨再「封框」。



近日宣布重啟的賽事也充斥未知之數，自由出入的街場也可能成為衛生黑點，若需要到街場練球，更加要注意個人清潔，盡可能減少到人多聚集的球場。

健身都要練得放心，注意以下事項（按圖放大）：

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In case無波打，不妨跑步keep fit（注意事項）：