【籃球熱話】前中華台北射手拍下「6P」大戰　不雅影片疑網上流出

早前藝人羅志祥被爆「偷食」引來中港台三地關注，當中涉及的「多人運動」耐人尋味予人無限幻想空間。誰料「多人運動」言猶在耳，即有影片流出真有其事，片中主角更是羅志祥同鄉、中華台北前國手周士淵。 影片被人上載至色情網站Pornhub，甚至一度攀登熱門搜尋第一位。

中華台北前國手周士淵被指流出「多人運動」色情影片。

人氣球星6P不雅影片瘋傳

前中華台北男籃射手周士淵，向來人氣爆燈，由HBL得分王、MVP、新人王頭銜，至UBA冠軍戰 MVP、SBL明星賽MVP，榮譽滿滿的他吸引大批女粉絲。

未知是否路邊野花眾多，去年2月才結婚的他，近期遭老婆控訴他多次「偷吃」及嫖妓，甚至與一付費色情直播網站主持拍下「多人運動」的不雅影片。

周士淵網上反駁前妻。（Instagram）

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惟何解家庭紏紛變成「熱門花生」？一切源於「花生友」的追查。

有網民發現該不雅影片被上載至色情網站Pornhub後，將搜尋字眼公諸於世，一眾網民隨即蜂擁而來。

有關影片內一眾人物均沒有顯露面容，惟5個男士當中，只有一人胸肌結實並配有一排「朱古力」腹肌，不禁令人聯想標題上的《6P大戰、賽後腿軟無法走路、前籃球國手》就是周士淵。縱使影片如今已被網站刪除，但仍逃不過網民「留底」速度，據指該條「多人運動」影片已轉場到其他著名色情網站。

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周士淵昔日為SBL裕隆主力射手，並多次入選中華台北男籃代表隊，SBL生涯總得分累積超過4000分。

對於拍片一事，周士淵澄清：「只是朋友的私下聚會，絕對沒有所謂的拍片狀況，希望低調處理家務事，並不想讓外界造成無謂聯想。」

究竟誰是誰非？相信只有主角才知道，但可以肯定的是，周士淵形象已徹底受損。