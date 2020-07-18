籃球熱話｜台灣國小被狂數77蛋　網民激辯「讓round」利多於弊？

台灣籃球可說是唯一沒有因新冠肺炎而停擺的賽事，不同層級的比賽都得以給常舉行，其中昨日（17日）開打的一場國民小學籃球聯賽的分組賽賽果，就惹來網民的熱議。

一場僅24分鐘的小學賽事，台北北投國小就以77：0狠挫桃園南勢國小。北投國小球員的身高和身形都佔優，幾乎每位球員都有得分能力，尤其中距離投射。另外，造就這個賽果的主要原因是北投國小開局就以全場緊迫防守，迫得對手無路可走，在前場頻頻失誤。北投國小的攻勢俐落，在前場抄截後，隊友一個接應，球就傳到籃下「Easy Basket」。不要小看國小女生的技術，「Second Time」上籃、歐洲步等等都能在實戰上靈活使用，看台北北投國小的功架，平日大概花不少時間在練球上。

其中14號球衣的吳欣穎最為突出，個人技巧了得，小五身高達1.57米。（YouTube截圖）

從一開局就一面倒的情況到後來並沒有改善，第一節就打出23：0的攻勢；但南勢國小束手無策，過半場都成了難事，最終仍未能破蛋。這一場直播賽事後段引來不少網民討論，「太不了留情了」、「分數差距這麼大了，應該放水一下吧，畢竟才國小」、「為什麼不讓對方投進幾球」、「沒有運動員風度的國小，贏的這組的球員，以後國中也沒球隊會要這批人」等等的言論，認為北投國小的球員和教練應得繞人處且繞人。

另一方面也有不同意見，認為比賽就是這樣，認真打才算尊重對手，雖然過程殘忍，但卻是對的：「小朋友不能教放水，要有運動家精神」、「「77：0 是贏家的錯？把同情用錯地方的價值觀拜託別說出來」等等，更認為應該要欣賞北投國小的努力和南勢國小的拼命。

其實南勢國小也有過機會踏上罰球線，可惜未能把握破蛋機會。（YouTube截圖）

不少人相當「同情」落敗的南勢國小，認為經過這一場比賽後應該不會要想打球，或是對小朋友心理造成「創傷」，但也有不少人不認同這個講法。畢竟兩隊是同級作賽，並沒有不公平的情況，在籃球上輸贏乃兵家常事，但在這個情境下勝者好似做甚麼都是錯：「放水是對對手不尊重，全力打就是羞辱對手」，比賽中輸贏之分本來就是現實的殘酷。

北投國小隨隊教練、前ABL富邦勇士控衛洪志善就強調其實學生全力以赴面對比賽，也是教育的一部分。（YouTube截圖）

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北投國小隨隊教練、前ABL富邦勇士控衛洪志善就強調其實學生全力以赴面對比賽，也是教育的一部分：「如果我們要球員放水，讓對手上籃得分，這除是羞辱對手，也會讓孩子們很難理解，平時為什麼要花這麼多時間練球。」因為本來全力以赴就是對手的尊重，不存在「情面」之說；也是因為全力取勝，對手才能在敗陣中重新振作。

破百「大炒」、被強隊猛攻狠守至只有個位數完場，在不同層級的籃球賽事都屢見不鮮，如香港的精英賽初賽階段、大專小組賽等。只是大家對於這個情況在小學生身上發生感覺更狠心，擔心弱小心靈承受不住，卻往往是球員在球場上最刻骨銘心的鞭策。