【籃球熱話】網上爆紅「搭搭搭」教學　NBA球員都用的必殺技！

「搭搭搭」，一個你也許見過但沒有聽過的籃球招數。 網上數十萬段籃球教學影片中，一位台灣名叫冠杰的小胖子，用一句「搭搭搭」，讓自己的影片在社交平台中殺出重圍。

「學會了這個『搭搭搭』，你就不用看Allen Iverson的影片，或是crossover其他沒有用的影片！」影片中的男子「小肥」，穿著拖鞋的他以一句霸氣的保證作為開場，一段本應平平無奇、主角選亦不吸引的籃球教學，一夜網上瘋傳。

翌日，一眾健兒的籃球字典裏，多了「搭搭搭」這個招數。

持球過人的示範動作相當有架勢。（Facebook 截圖）

片中主角冠杰提到，「搭搭搭」顧名思義就是在準備切入前，雙腳先快速的原地踏三步，發出「搭搭搭」的聲音；作用在於加速後令對手混亂或是防守者失重心，自己就可以輕易地過人。除了「搭搭搭」3步，他也有教授到在「搭搭搭」後續動作，例如可以變向切入或是「Step Back」起手，就可以借「搭搭搭」直接將對手和自己的距離拉開。

「搭搭搭」逐格睇！

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「搭搭搭」注意事項！ 變速 在快速突破時故意減慢後加速破壞對手的防守，目的是為了誘騙對手改變節奏，利用時間差切入取分。 假動作 變速時利用眼神的假動作，加上身體重心假晃，誘使對手作出反應。 判斷 判斷對手防守重心，選擇切入方向，或是急停跳投。

冠杰專頁中的影片向來有數百個讚好，在兩星期前上載的一段「專業Breaker」影片就首次衝破一萬個讚好，今次這一段教學影片引起網民的熱議，僅上載5天讚好的人數就達到1.5萬和2期個留言。有網民留言「感激教學」表示實用，甚至打趣說：「謝謝很實用，我已經學會了，剛剛NBA找我去打籃球。」也有不少人表示冠杰有一定的籃球基礎：「老實說，我覺得他觀念很好、他動作真的意外標準、說真的，他很認真，是真的有底。」

前台灣職籃球星王信凱也在街場一試「搭搭搭」。（王聚寶Facebook）

究竟何為「搭搭搭」？

其實「搭搭搭」也是「真有其招」，原意是在過人前的碎步和變速的「Stutter Step」，是持球進攻技巧的一種，只會影片主角冠杰以「搭搭搭」一句口訣讓動作更形象化。台灣前職業籃球員王信凱也在Instagram上載一段自己在街場「鬥波」的影片，將「搭搭搭」套用在實戰中，只是片中不只3步，加上球鞋的急停聲音，被網民笑說「這叫雞雞雞，不是搭搭搭。」

NBA誰人最懂「搭搭搭」？（按圖放大）：

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甲一也有不少控球達人（按圖放大）：

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NBA 20大Stutter Step精華：

想過人？先要練好Footwork、協調、拍波⋯⋯