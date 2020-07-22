【籃球熱話】成名於斯回饋於斯　加尼特為重返木狼竟與仇人合作

每位NBA球星退役後，縱使生活道路盡不相同，不過總是離不開籃球。有的開設籃球學校、有些擔任籃球節目主持，或許有人如米高佐敦（Michael Jordan）持有黃蜂隊當老闆。「狼王」加尼特（Kevin Garnett）有意朝這個方向，正計劃買下木狼，矢志打造一支冠軍球隊。

加尼特這名字往往總是與「木狼」連上關係，1995年選秀被木狼以第五順位選上，就是這位「狼王」的開始。加尼特的加入一度讓木狼看到打入總決賽的曙光，這位鋼條身形的全能球員主宰球場，不論哪個位置都難不到他，加上那穩紮的中距離跳投，育成了這名極具威脅的領導者。

加尼特1995年選秀首輪第5順位被木狼選中。（NBA）

加尼特的NBA生涯始於木狼，他於球隊的貢獻令他成為球隊的代表人物，得到「狼王」的稱號。（Getty Images )

加尼特職業生涯威水史（按圖放大）：

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可惜，木狼總是無緣總決賽，加尼特生涯唯一的冠軍指環亦在他轉投塞爾特人後得到。縱然如此，加尼特在職業生涯尾聲還是於木狼結束，在木狼為他21年職業生涯寫上句號，於2016年正式退役。加尼特在退役後曾經想加入球隊管理層，這是他與昔日球隊總經理兼主帥桑達斯（Flip Saunders）及球團取得共識，不過班主泰那（Glen Taylor）卻在桑達斯於2015年因病離世後背棄協議。

木狼班主泰那當初背棄協議，令加尼特對怨恨至今。（Getty Images）

加尼特自此毫不掩飾自己對泰那的恨，更曾言「我不跟陰險小人打交道」，不過二人多年來恩怨近日似乎緩和，全因班主泰那正準備出售木狼隊。加尼特得知消息後，計劃與友好的明尼蘇達州商人合作，表示有意接收木狼。「眾所周知我一直想將木狼打造成冠軍隊伍的熱誠，我對明尼阿波利斯市（Minneapolis）有更深的感情。我希望明尼阿波利斯市能夠重視我所認識的多元城市，沒有人比我及泰那更愛這個城市，我正期待與他合作實現我的夢想。」加尼特在Twitter上明確表示購買木狼的渴望。

愛恨分明的加尼特曾經在訪問中，直指泰那是陰險小人。（Getty Images）

加尼特在社交媒體上表明自己對明尼阿波利斯市的愛，希望能夠成功購買木狼，讓球隊成為一支冠軍隊伍。（Twitter截圖）

至於班主泰那當然知道加尼特購買木狼的意願，他亦願意配合，全因其他買家欲將球隊搬離明尼蘇達：「有買家有興趣，但是他們想將球隊搬走，那便不是合適的對象了。我們已經說得很清楚，球隊一定要保留於明尼蘇達州。」既然班主泰那明言至此，加尼特距離自己的夢想又近一步：「我是這群有意收購的其中一人，大家正努力中，拜託要讓我的團隊得到。」相信不僅是加尼特，球迷們都希望見到這位「狼王」能夠重返木狼，以另一個身份掌舵，就像他當年在球場上領導球隊一樣。

加尼特表示其團隊正在努力中，希望最後能夠成功，一圓自己的夢想。（instagram截圖）