【NBA名人堂】疫情下今年典禮確定取消　高比鄧肯加尼特加冕要OT

疫情之下，正常的一切已經失去常規。NBA自3月起停擺至今逾10周，本該是最刺激的5月季後賽至今遙遙無期，就連原定8月舉行的2020年籃球名人堂典禮亦告取消。 鑑於目前美國疫情狀況以及集會禁令，名人堂主席高蘭捷奴（Jerry Colangelo）稱今年的典禮傾向延至明年春天才舉行。

今年的名人堂星光熠熠，入選的包括5度為馬刺拿下總冠軍的鄧肯（Tim Duncan）、「狼王」加尼特（Kevin Garnett）以及今年初因直升機意外驟逝的永遠湖人傳奇高比拜仁（Kobe Bryant），令典禮更讓外界期待及具話題性。

今年初因意外驟逝的高比拜仁入選2020年名人堂，肯定他生前的輝煌成就。（Getty Images）

誰跟高比一起入選名人堂？（按圖放大）：

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無奈2020年正值全球因於中國武漢爆發的新冠肺炎影響，令到全世界的慣常日程通通被打破。

籃球名人堂典禮原定8月底舉行，不過由於新冠肺炎疫情關係，令到今年的典禮不得不延期。據悉本來典禮已打算延至10月10至12日舉行，最後仍然沒法如願。

高比拜仁、鄧肯、加尼特籃球生涯威水史（按圖放大）：

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「我們肯定需要取消今年舉行的典禮。」名人堂主席高蘭捷奴受訪時提及折衷安排：「目前考慮是改期至明年春天，我們將於未來幾周內開會決定時間與地點。」

名人堂的加冕儀式及演講過往多於8月底9月初舉行。（Getty Images）

按照原定計劃，今年名人堂將一連3天舉行，首天在康涅狄格州一間賭場渡假村進行慶祝活動，並在當天將名人堂戒指與外套頒授獲選者。

至於正式的表揚儀式及演講原定8月29日在麻省春田市Symphony Hall舉行，不過這一切的安排起碼要延至明年。

名人堂主席高蘭捷奴透露今年的加冕儀式將取消，並延期至明年春季舉行。（Getty Images）

若是名人堂典禮延是明年春季舉行，頗大機會與2021年名人堂日子接近，惟高蘭捷奴強調一定分開獨立舉行：「我們絕不考慮將兩屆合併在一起辦理，因為今年是非常特殊的一年，值得慶祝。」