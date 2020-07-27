【NBA】波衫冷知識　細數歷史上最冷門熱門號碼

球衣背號對每個球員有說必然有一定的意義，承載人生的故事。 對NBA球員，生涯中最大的光榮除了捧了多少個冠軍獎盃、獲得多少個MVP，就是球衣被高掛在主場上方，將球隊的這個數字專屬於你。

NBA中有許多「有名」的號碼，聞其號就如見其人，例如有23、24、8、33、3等等，但數聯盟中最多人使用的號碼是哪一個？另外，NBA還有規定不能使用的球衣號碼，卻有球員因而被拒？

NBA史上第一、二位最多球員使用的號碼：

+ 19 + 18 + 17

除此之外，NBA還有一些關於球衣號碼的不明文規定，例如球員不能選擇「69」球衣。NBA還有一些關於球衣號碼的不明文規定，例如球員不能選擇「69」號球衣。當年（Dennis Rodman）曾申請使用69號，但卻遭NBA拒絕，原因是認為「69」與性愛體位相同，會影響球隊和聯盟的形象。

另外球員可以從0至100挑選自己的號碼，但卻從未不見三位數字「100」，因為球衣會將「100」縮成「00」，有「0」和「00」兩個號碼之意，就像艾朗哥頓（Aaron Gordon）。

「00」號球衣有種說法就是等「100」號。（Getty Images）

僅此一人用過的冷門號碼：