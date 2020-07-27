【NBA】尼納特做「媒人」　送禮侯活品牌裝備有何用意？

無事獻殷勤，必定非奸即盜？ 湖人中鋒侯活（Dwight Howard）日前在社交媒體上載的即時動態，引起外界廣泛討論。即時動態照片為快艇球星尼納特（Kawahi Leonard）向侯活送上的禮物，惟禮物全為牌子New Balance的裝備，不禁令人懷疑尼納特實情別有用意。

日前湖人中鋒侯活在Instagram上載的即時動態中，展示了一雙New Balance球鞋，旁邊也放着品牌其餘裝備。事實光是一張照片並無特別，但侯活寫上「尼納特，謝謝你的裝備，兄弟」令這即時動態變得懸疑。

湖人中鋒侯活（Dwight Howard）日前在社交媒體上載的即時動態，引起外界廣泛討論。（Instagram）

不少人認為侯活與尼納特除了為美國隊出戰國際賽，根本未曾成為隊友，二人間從來亦未有太多互動，實質交情淺薄。因此尼納特如此一舉不禁令人猜測，這名快艇球星實情為品牌或球隊做「媒人」。

尼納特去年成為New Balance的頭號代言人，其後品牌隨即推出專屬球鞋OMN1S，重新殺入實戰鞋市場。惟侯活正正與中國品牌Peak合約到期，從本賽季開始他一直是「品牌自由球員」，早前更指為可穿上高比拜仁的球鞋致敬，而拒絕一筆不小的球鞋合約。由此可見，外界猜測尼納特或借送禮之名，讓侯活感受「NB」裝備，引誘他一同為品牌代言。

過去30年的NBA狀元排位，侯活排第幾？（按圖放大）

+ 87 + 86 + 85

侯活從本賽季開始他一直是「品牌自由球員」，難道今次收禮是「圈套」？（Getty Images）

尼納特去年成為New Balance的頭號代言人。（網上圖片）

另一猜測當然是尼納特或希望明年能與侯活為快艇並肩作戰，因而送禮示好。侯活只跟湖人簽下1年短約，來季去向未明。然而於今周五NBA復賽揭幕即快艇對上湖人前，二人互相示好的舉動，難免令人產生額外遐想。