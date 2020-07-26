【NBA】勞奧威廉士離園後疑似夜蒲掀風波　快艇教練李華士感不滿

NBA復賽在即，不過近日部分球員先後因家庭或私人理由一度離園，其中快艇的勞奧威廉士（Lou Williams）卻掀起風波。 勞奧威廉士以私人理由離園，為親人奔喪。可是喪禮過後，卻被同行朋友上載的派對照片引起聯盟注意，調查他離園後的活動行程，才發現他曾到脫衣舞俱樂部，聯盟將會審視他返回園區後的隔離時間。

快艇今天與巫師的一場熱身賽中，僅得10名球員應戰，其中勞奧威廉士、Patrrick Beverley及Montrrezl Harrell暫時離隊，Ivica Zubac及確診的Landry Shamet仍未報到，可幸仍以105：100獲勝。

快艇雖然只得10人應戰，不過在保羅佐治（Paul George）及尼納特（Kawhi Leonard）帶領下，以105：100擊敗巫師。（快艇instagram）

今天熱身賽賽果一覽（按圖放大）：

不過勞奧威廉士這一次離隊掀起一場風波，甚至引起教練李華士（Doc Rivers）不滿。

事緣勞奧威廉士為參加親人Paul Williams的追悼會，以私人理由離開園區。湊巧Rapper Jack Harlow昨天上載一張與勞奧威廉士在夜店派對的合照，即使他隨即刪除限時動態，並指那是一張舊照片，全因他非常思念對方才上載，仍逃不過網民法眼。

勞奧威廉士日前在instagram的限時動態表達對逝者的思念之情。（instagram截圖）

天網恢恢，有網民認出勞奧威廉士在夜店佩戴的口罩是聯盟於奧蘭多所派發的，「舊照片」謊言不攻自破。

事件引起聯盟注意，開始調查勞奧威廉士離開園區後一舉一動。聯盟調查下，發現勞奧威廉士在當地時間上周四大約6時結束喪禮行程後，便於當晚前往亞特蘭大一間脫衣舞俱樂部，他承認曾前往該處，但聲稱只在夜店吃晚飯：「問問我的隊友就知道我最愛哪一間亞特蘭大的餐應，我不是參加派對，大家放鬆一點。」

Rapper Jack Harlow上載一張與勞奧威廉士的合照，隨後即時刪除，可是已經引起聯盟的注意調查勞奧威廉士離園後的動向。（網上圖片）

勞奧威廉士表示到脫衣舞俱樂部只是吃晚餐。（Twitter截圖）

雖然勞奧威廉士聲言現場沒有表演或派對，不過鑑於娛樂場所是密閉空間，同時是高危地區，聯盟將審視他回歸園區的隔離期。

對於陣中球員在新冠肺炎肆虐美國期間，仍然在敏感時期到高危地方，教練李華士顯然不滿：「我不能公開太多關於他的行程，畢竟我沒有與他同行，我只能夠說他已經回到園區內。至於那些照片，顯然那不是一些我們樂見的事情。」

李華士顯然不滿勞奧威廉士離隊期間的行徑，並表示大家並不樂見那些照片。（Getty Images）

NBA園區內的釣魚日常（按圖放大）：

+ 7 + 6 + 5

根據聯盟規定，球員離園期間必須每天檢測病毒，回到園區時至少需要隔離4天。湖人球員Alex Caruso早前考慮參加妹妹逾100人的婚宴時，曾徵求過聯盟的意見。

對於婚宴、派對這種高危活動，聯盟可能將隔離期延長至10至14天，最後Alex Caruso決定缺席婚宴，皆因擔心趕不及在正式復賽日上陣。有鑑於此，雖然聯盟仍未決定勞奧威廉士確實的隔離期，不過從Alex Caruso的個案來看，他的隔離期或許不止4天而已。

Alex Caruso考慮參加妹妹婚禮與否時，曾經徵詢過隊友們的意見，占士與安東尼戴維斯均支持他出席婚禮。（Alex Caruso instagram）