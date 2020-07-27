【NBA】76人艾比迪缺陣　施蒙斯準三雙仍遭雷霆大逆轉

NBA熱身賽只剩下3天，不少球員都已找回了比賽的節奏和手感。 其中被視為東岸黑馬的76人，縱使施蒙斯（Ben Simmons）上場26分鐘間力繳14分、11籃板、9助攻的準「三雙」表現，但仍以97：102不敵雷霆。

76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）今場因小腿肌肉過於緊繃而未能上場，頂替艾比迪的中鋒賀福特（Al Horford）也有交足「功課」拿下13分、9籃板的準「雙雙」，另加上施蒙斯的準「三雙」表現，一度領先雷霆多達24分。

施蒙斯（Ben Simmons）上場26分鐘間力繳14分、11籃板、9助攻的準「三雙」表現。（76ers Twitter）

但在第3節後段，兩隊都換上後備球員，76人末節整體命中率僅2成，只取得16分。在板櫈陣容的較量下雷霆收復失土，更由傷癒復出的羅拔臣（Andre Roberson）射入兩球三分，拿下該場勝利。

艾比迪小腿肌肉緊繃，控球後衛尼托（Raul Neto）亦下背緊繃，看似運動強度急增球員們的身體紛紛發出警號。76人總教練巴特布朗（Brett Brown）強調不會因此感到挫折，「球會每天觀察他的情況，向對的方向前進，更何況只是艾比迪的第一場熱身賽。」

76人最後仍以97：102不敵雷霆。（76ers twitter）

施蒙斯復賽後的表現更是用行動證明自己，一直被嘲不會射三分的他就在上場對灰熊一戰打破。雖然三分球只是2中1，但教練就因而振奮：「這是典範轉移，他未來想必更不會遲疑。」對施蒙斯來說可能是外投進步中的一枝強心針：「我想就是改變打法，針對防守給出回應，我一直努力練習三分，所以出手起來很自在。」雖然今場未有三分起手，但相信未來會有不同的打法。

第3節後段，兩隊都換上後備球員，76人末節整體命中率僅2成，只取得16分。（76ers Twitter）

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