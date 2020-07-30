【CBA】林書豪飽嘗男人最痛 　周杰倫emoji留言嘲「蛋裂」

即將率領北京首鋼打入CBA季後賽決賽階級的林書豪，一向活躍於社交媒體。近日他就選用了另類的手法替自己打氣。 林書豪在Instagram上發布出一段自己CBA比賽的片段，但這並不是入球的精華， 反而是一段男生看到都會隱隱作痛的畫面。

畢竟林書豪也曾經是NBA球星，在賽場上受到各種特別招待也很平常。有趣的是，就算對手不是刻意攻擊，林書豪的重要部位還是逃不過命運捉弄。CBA常規賽中，北京首鋼對陣北京控股紫禁勇士，林書豪在防守間和對手有碰撞於禁區倒地，下體更遭到飛來橫禍，也就是不中籃的球反彈落在林書豪的胯下。

林書豪轉戰CBA後爭議不斷。（林書豪Instagram）

在這對抗中，林書豪更因球的撞擊倒地不起，不過件事反成為他的自嘲材料：「這段影片真實呈現了籃球就是生活（Ball is life），哈哈！」引用這段影片，林書豪是想激勵自己在季後賽能有更好的表現：「CBA例行賽已經正式結束，要進入季後賽了，我們將會進入4輪的比拚，但並非最棒的7戰4勝制，前兩輪是單敗淘汰（瘋狂3月風格），最後兩輪是3戰兩勝制。這就是籃球與體育的全部，高壓力、高風險，我會全心投入的！」

曾為NBA球星的林書豪到CBA難免不停受到對手的招呼。（林書豪Instagram）

這段男人之痛的影片引來4萬4千個讚好，就連巨星好友周杰倫都忍不住要留言4個表情符號，其中包括1個雞蛋破殼的符號，暗示林書豪「被破蛋」。

本季常規賽結束，林書豪場均上陣33分鐘，貢獻22.3分、5.7籃板、5.6次助攻和1.8抄截。（林書豪Instagram）

本季常規賽結束，林書豪場均上陣33分鐘，貢獻22.3分、5.7籃板、5.6次助攻和1.8抄截；面對對手嚴加看管，曾被重擊頭部、鼻和嘴巴，加上膝蓋積水也一直困擾著他，看來林書豪全身都五勞七傷。