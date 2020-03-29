【NBA】紐約人班主杜蘭確診新冠肺炎　球迷：林書豪以來最大喜訊

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在NBA再增一名確診者－－紐約人班人杜蘭（James Dolan）宣布染病。 消息一出，紐約人球迷第一反應竟是慶祝，到底是什麼原因？

NBA球隊紐約人周六晚上宣布，班主杜蘭（James Dolan）對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應，目前已開始自我隔離。

杜蘭確診，成為NBA球壇最新感染新冠肺炎人物、亦是首位確診的班主。NBA多支球隊已有不少於14人受感染，但大部份未有公開身份，其餘受感染、並有開名的NBA人物包括（按圖放大）：

杜蘭染疫，紐約人球迷卻是一片歡騰，究其原因，是這位被指為「體壇最差班主」的紐約人老闆，無論在球隊成績、轉會操作以至對待球迷方面，都極不討好。

杜蘭在90年代繼承其父事業接手麥迪遜廣場公園公司（MSG），1999年成為紐約人班主至今，但在他管理21年下，紐約人戰績一直低迷，自99年打入NBA總決賽後，在2003至2011年間都未嘗打入季後賽，只曾在2012/13賽季奪大西洋區冠軍及東岸第2名，近6季戰績都慘不忍睹，2018/19賽季連輸18場的紀錄更是恥辱。根據《彭博》統計，他已是紐約人史上戰績最差的班主。

消息一出，網上卻是一片紐約人球迷的歡呼聲，其中有人說：「紐約人球迷自從『林書豪瘋潮』後，一直沒這麼開心過！」



按圖觀看紐約人球迷對杜蘭染病的「感想」：

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另外，以高薪簽入多名球員、最終成效卻不如預期，亦成為球迷批評他的原因，包括馬布里（Stephon Marbury）、史杜達米亞（Amar'e Stoudemire）及諾亞（Joakim Noah）等等。但最「罪大惡極」，還是要數他作為班主，多次作爭議舉動。

2018/19賽季，紐約人在主場敗予帝王後，一位紐約人球迷向杜蘭大叫「賣掉球隊吧」，杜蘭當時與該球迷爭執後，向對方頒下「終身主場禁足令」，更在其後的訪問指是該名球迷故意製造爭拗；另外，他與紐約人前球星奧克利（Charles Oakley）的恩怨亦成為熱話，2017年初一場比賽前，奧克利曾公開表達對杜蘭作為班主的不滿，其後杜蘭將奧克利從麥迪遜公園驅逐。

另一位著名的「杜蘭仇家」是美國名導演Spike Lee，作為極為死忠的多年紐約人球迷，Spike Lee多年來都使用一個由球隊員工、傳媒及身障觀眾專用的出入口出入麥迪遜公園球場，今月初卻突然失去此待遇，紐約人其後發出的聲明，更指Spike Lee將自己包裝成受害者「實在可笑」，氣得Spike怒稱：「杜蘭在侮辱我！比起紐約人成為了聯盟裏的笑柄，我有什麼可笑？」

奧克里是杜蘭的多位仇家之一。（Getty Images）