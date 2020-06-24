【CBA】林書豪復賽兩戰低迷　內地網民炮轟：安心拍綜藝吧

「Linsanity」8年前冒起，在雀躍夾帶期待的歡呼聲下，林書豪遊走6間NBA球會，2019年終在速龍以季後賽場均1.1分的表現，取下NBA總冠軍。 其後林書豪告別NBA，轉戰CBA未幾卻遇上新冠肺炎疫情導致聯賽停擺，今月復賽後有如力不從心。不少內地網民因而質疑，林書豪的生涯是否已近尾聲？

CBA上周復賽，林書豪手感冰冷。（新華社）

林書豪本季轉戰CBA加盟北京首鋼，成為內地王牌球星，未開季即在熱身賽轟下40分先聲奪人，其後常規賽亦交出場均逾20分穩定表現，至12月時林書豪於內地獲大量好評。惟受新冠肺炎影響，CBA「叫停」5個月，至上周終於復賽，而網民對林書豪的評價於兩場賽事後突然180度轉變。

上周日北京首鋼91：82擊敗遼寧飛豹一戰，焦點卻落在林書豪一次持球過半場。遭對手後衛趙繼偉壓迫下，林書豪未能8秒過半場並進攻違例失誤，片段事後被內地網民瘋傳，並批評這位前NBA球員已不如從前，單對單連國內球員亦無力對抗。

林書豪生涯效力過的球隊：

+ 7 + 6 + 5

北京首鋼以90：93落敗一役， 林書豪全場7射3中但錄5失誤。（新華社）

「負皮」當然一不離二，緊接北京首鋼以90：93落敗一役， 林書豪全場7射3中但錄5失誤，而擁有最後一擊扳平機會的他卻把球傳出，此舉令網民的批評更狠更辣。

「感覺林書豪職業生涯快到頭了」、「還是去綜藝吧」的留言紛紛湧現，亦有人認為林書豪能力有限的事實，只是大家一廂情願以為有NBA經驗就是「吃香」。

網民的批評更狠更辣：

+ 5 + 4 + 3

事實北京首鋼其後透露林書豪膝蓋有積水狀況，是選擇帶傷上陣才影響了近期表現。此解釋卻變相火上加油，網民直言「有傷請休息不要添加混亂」，更指與其老了倒不如「打養生籃球吧」。

31歲的林書豪以星級姿態轉戰CBA，縱使復賽兩戰表現一般，惟內地網民卻忽略了他仍冠絕北京首鋼的得分、助攻、搶截三數據。值得一提，作為控衛的他也交出5.7個籃板，僅兩場表現的下滑就質疑「生涯快到頭」，也許有點斷章取義。