【NBA】備受期待的洛城對決終上演　占士補籃一擊成致勝關鍵

由湖人與快艇合演的洛城打吡往往充滿話題性，兩隊今季目前為止曾三度交手，快艇以場數2：1稍佔優勢。在歷經141天的賽季停擺後，首日復賽也終於今天上演。湖人開局由安東尼戴維斯（Anthony Davis）搶得優勢，惟快艇的尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）支撐大局，末節追平101：101。占士完場前12秒起手不中再自搶籃板進攻得手，保羅佐治射失最後一擊，遺憾以101：103不敵湖人。

湖人一開局先聲奪人，安東尼戴維斯隨即進入狀態。8記罰球全中之餘，他占士的絕佳配合令他兩度接下助攻上籃得手，加上他即時為卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）補籃建功，單是首節個人已砍下14分，以35：23領先。

早前美國先後發生兩宗黑人因被警員不公對待致死的案件，引起NBA球員以及公眾關注種族歧視問題。各支復賽球隊今天在賽前奏國歌時，選擇單膝下跪表達訴求。（路透社）

安東尼戴維斯早前在熱身賽中被對手戳中左眼，其後更未能參與球隊練習，幸今天能如期復出上陣。（路透社）

反觀快艇在勞奧威廉士（Lou Williams）、哈勞（Montrezl Harrell）曾因離開園區未完成隔離，今仗快艇顯然由尼納特及保羅佐治（Paul George）支撐大局。面對湖人來勢洶洶，尼納特挺身而出突破得分，面對占士對位防守，他還是氣定神閒跨下運球後從左方切入擺脫占士，並一路殺進內線再在麥基（JaVale McGee）防守下得分。尼納特與保羅佐治於次節乘湖人犯規問題，內外建功力追比分，將比數縮窄至52：54完上半場。

兩大FMVP的對決令人引頸以待，尼納特準備單打進攻，占士又會如何應對？（快艇instagram）

尼納特與占士單打對決：

Kawhi took Bron 1 on 1 👀 pic.twitter.com/NTSmKFcKtk — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020

快艇於第三節乘勢一舉逆轉戰局，由保羅佐治連番命中三分球帶動，打出一波14：1的攻勢以66：55領先。惟湖人再憑占士回敬一記三分球穩住比分差距，加上安東尼戴維斯本節再轟入12分，將比數追至76：77的一分之差。兩隊鬥到末節更為激烈，湖人的韋達斯（Dion Waiters）與古斯馬（Kyle Kuzma）發揮外線火力，再次將比分拉開至91：80。惟尼納特和保羅佐治此節窮追不捨，聯手拿下16分，還是將比數追平至101：101。

保羅佐治今場拼盡全力撐起大局，他在第三節憑三分球掀起反擊戰，今場他三分球命中率11投6中，命中率達54.5%。（路透社）

賽事精彩片段逐格看（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

占士在完場前12.8秒時持球單打，雖然在罰球線附近出手未能命中，但隨即搶下進攻籃板，順勢把球放進籃框得分，稍為領先至103：101。占士隨即防守快艇雙核，令他們難有出手機會，快艇最後一擊由保羅佐治操刀，可惜三分出手未中，比賽也正式完結。

占士寶刀未老，臨完場前起手未能命中，仍能自搶籃板入球建功，果然是大心臟。（路透社）

安東尼戴維斯全場個人貢獻34分、8籃板、4助攻，雖然占士手風欠奉，不過他在組織攻勢還是甚有效率，尤其他在最後補籃為球隊奠勝，亦是功不可沒。反觀，快艇雙子尼納特與保羅佐治合力砍下58分，惟仍未能擊敗湖人，希望未來在完整陣容下，能夠分擔他們二人的負擔，有更好的發揮。

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+ 7 + 6 + 5

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