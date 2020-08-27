Kobe與我｜哪怕掙扎沒有回報　雷淑怡：堅持就會變得更強

一瞬間「擇你所愛」，我們偏偏忘了，「愛你所選」是個永恆的承諾。 因為籃球，高比拜仁（Kobe Bryant）曾經斷手、腳扭傷、肩脫臼、牙齒碎掉還有阿基里斯腱斷裂，仍選擇像鐵人般在NBA征戰廿載。即使身體早已提醒說再見的可能，高比當日態度堅決：「我不能讓傷勢決定去留，我要自己決定。」 「堅持很難，更是對自己的選擇負責任。」雷淑怡大可以在左腳前十字韌帶兩度斷裂後放棄掙扎，但她沒有。

女籃圈子，提起「大隻雷雷」都會知道是她。皆因擁有比一般女孩強壯的手臂，她早就習慣被大家調侃身型。身體線條、爆發速度和力量，一切都是拜田徑運動所賜。中學階段，田徑與籃球兩者只能擇其一，即使兩項比較之下，田徑的發展機會較多，雷淑怡卻隨自己心意選擇籃球。

「我記得高比曾說過：如果你很愛一件事，你任何時候都會想起。」非籃球名校出身，全靠努力擠身港隊，效力理工大學和甲組偉邦，打到最高級別，雷淑怡一直堅持。

雷淑怡可以放棄，但她也沒有，放棄不就什麼都化為烏有？（鄭子峰攝）

一拐一拐，高比就算在受傷後也不會馬上離場，他永遠會嘗試走幾步，試着繼續比賽。（Getty Images）

「有情飲水飽」的女籃生態

香港男籃有東方，從此籃球多了一個職業化的選項。

惟選擇沒有職業保障的香港女籃，就像是低回報的投資：朝九晚五，下班練球比賽，練到11點隔天還再上班，這就是女籃的日常，也是她的未來。

女籃沒有薪水，還要自費租場、訂球衣和睇物理治療，阿雷早就明瞭當中玩法：「我一直知道女生在香港打籃球……不會有前途。」

既然選擇籃球，就是任何時候、做任何事都是為了籃球犧牲。（張倩儀攝）

在香港，前途的意思大概就是「錢途」，不過若事情只用金錢衡量，一切會變得索然無味：「雖然女籃前景不比男籃好，但我覺得有時候很喜歡不一定要有收獲。」阿雷無論如何就是喜歡籃球，像是小時候純純的告白，也是傻傻的單戀。

愛意或得不到回應，也會因而受傷。一次不夠，還是兩次，籃球場上重複受傷仍無條件付出的傻女孩多的是，雷淑怡就在其中。

一傷再傷還是她的最愛

徐徐說起兩次受傷經過，同樣是左腳前十字韌帶斷裂，時、地、人等六何元素通通不缺。「第一次是中六，在竹園體育館打私人聯賽，那時候第三節中途，我偷球快攻上籃，沒有做其他動作只是左腳向前踏第一步就受傷了，完全不能動，只是哭」，雷淑怡仔細地憶述。

相隔三年，左腳再次不聽使喚，「2019年港運會的第三節，我當時在右邊三分線前運球，並用單擋向右邊底線帶，發現鏟不進就想轉身傳球，一轉就扭到左腳，又倒在地上。」

傷患是運動員必經之路，最難捱，但成長最快。（張倩儀攝）

雷淑怡對兩次受傷都形容仔細，好好的將斷掉的感覺放心中，因為人生不能再有第三次。（資料圖片）

她很在意，一直將這兩次經歷放在心上，「一樣很痛，很清楚就是斷了，腦中一片空白，只想着一句：『為什麼這樣不小心』？」

前十字韌帶完全康復大多需要一年左右，她冒險在半年後復出，只為參加最後一次學界馬拉松。升讀理工大學後，看似穩定的發揮都被形容為「只是在打球」。

直到大專的第二個冠軍，終於找回自己：「原來我以前打球是這樣，會跳來跳去，會偷波打快攻」，可是回復昔日最佳狀態不到3個月，又迎來第二次十字韌帶重創。

復出很難，因為你不知道還要堅持到什麼時候。（張倩儀攝）

#認真就輸了？放棄才是。

被傷患擊倒的人很多，畢竟復出過程很漫長，連本人也無法想像和預計。面對未知，不是每個人都有勇氣堅持。她可以放棄，從此不用再為此傷神和花錢，雷淑怡卻說：「受傷不能是藉口，是我自己準備不好，第一次康復不夠用力，堅持是為自己負責任。」

半年復出的後遺症爆發，比第一次打擊更大，回歸的決心也更強：練肌肉、練身體對抗性、學會照顧膝蓋的反應和需要，目標就是用更短時間克服。「弄傷腳又如何，我可以像高比一樣練拍波、單手射波、練上身，受傷一樣可以練很多東西，而不是一個藉口讓自己停下來。」繼續才能更強，放棄就什麼都沒有。

像高比一樣，再堅持一點點，因為直路永遠無法通向偉大。（Getty Images）

「高比也受過很多傷，我算什麼？」雷淑怡笑說，年紀比自己大，比賽強度又更大，高比都可以堅持，自己也一樣可以，因為既然選擇籃球，就是任何時候、做任何事都為籃球堅持。

為強勢回歸，雷淑怡的康復日程至今已持續超過一年，毋懼獨自面對，還是繼續下去：「治療、訓練這段時間很孤單，堅持其實很難，但我從來沒有質疑自己堅持不到。我會挫敗，但我不會放棄」，每一句都說得堅定鏗鏘。

半年復出的後遺症爆發，比上次打擊更大，但回歸的決心也更強。（張倩儀攝）

說到堅持，高比不管是在NBA還是在全世界都是數一數二。（Getty Images）

高比：「光走直線，無法通往偉大」

總有人說堅持的她傻，因為堅持了，然後呢？花金錢、時間和血汗去克服傷患，香港女籃能當飯吃嗎？不能，這正就是雷淑怡口中的曼巴精神。「女籃一定不夠學界多人關注，但大家都因為籃球一直默默付出，放棄娛樂和休息，只為了打一點。」相信念念不忘，必有迴響，「堅持下去，總會到更高更好的舞台發光發亮」。

「我尊敬那些成就偉大的人，更尊敬那些正在追逐着飄渺目標的人。」高比曾這樣說過。偉大不屬於每一個人，可是只有真正的喜歡，才會無論多艱苦，也執着地傻傻的愛下去。

高比拜仁（Kobe Bryant）威水史：

以高比方式說再見（按圖放大）：