【籃鞋癡】高比離世後首個生日　Kobe V Protro 紀念傳奇的一生

2020年1月，高比拜仁（Kobe Bryant）和女兒Gianna Bryant女意外離世，一個讓全球震驚的惡耗，令籃球界同時失去了傳奇和希望。 Nike在高比離開後的首個生日，舉行「Mamba Week」以紀念高比的傳奇生涯，同時推出球迷們睽違已久的Kobe系列。

過去的7個月，從NBA到坊間無不顯示就算高比不在，他的曼巴精神（Mamba Mentality）仍能影響所有人。今次推出的6雙Kobe V Protro配色就正代表著高比籃球生涯的不同時刻和小故事。

1. Kobe V Protro X Undefeated What If Pack

Kobe V Protro x Undefeated What If Pack最早於8月27日發售，價錢為HKD2,999。（Nike提供）

這兩雙不同的配色的Kobe V將會一套發售，這是一個關於高比NBA生涯開端的回溯。1996年6月，當時高比於選秀中以第13順位獲夏滄特黃鋒選中，但馬上就被交易到湖人。

對高比來說，這意味有13支球隊並看不上自己，終成了激勵自己的動力。其中一雙Kobe V包含了那12支球隊的配色，而白色的一雙則是採用當時將高比交易的黃鋒球隊主調，兩雙都用了金色作為點綴，同樣象徵高比獲得的冠軍。

2. Kobe V Protro Big Stage

Kobe V Protro Big Stage同樣將會於8月28日發售，定價為HKD 1,399。（Nike提供）

Kobe V Protro Big Stage原定今年2月初登場，但因意外發生而推遲至今。今年是高比第5次奪冠十週年，理所當然會成為紀念鞋款的配色之一，以展示出高比在2009-10賽季的成就。鞋款以白、黑、金等色調為主，以外黑內白的陰陽設計呈現，採用了紋身圖案的設計，鐳射花紋覆蓋鞋面，是結合了「Big Stage Home」和「Parade」的兩款的成果。

3. Kobe V Protro 5X Champ

Kobe V Protro 5X Champ將於8月29日發售。（Nike提供）

高比的NBA生涯中達到5次總冠軍，成為了最偉大的球員之一，在鞋墊上以5顆星化表高比五奪總冠軍。此配色以2000-02賽季二、三連霸封王時，高比所穿的冠軍皮褸為靈感，採用了紫、黑和金的漆皮鞋面。

2000-02年度湖人奪NBA總冠軍。（網上圖片）

高比生涯威水史（按圖放大）：

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4. Kobe V Protro Chaos

Kobe V Protro Big Stage同樣將會於8月28日發售，定價為HKD 1,399。（Nike提供）

Kobe V Protro Chaos在高比聖誕大戰當晚首度登場，一鳴驚人，配色以反派角色小丑為主題，除了有亮眼的色青和低調的暗紫色為主調，還有鞋身的紅色潑墨和深淺紅色的鞋帶搭配，完整呈現出小丑各個元素。

5. Kobe V Protro Girls EYBL

Kobe V Protro Girls EYBL為最後一雙推出，預計發售日期為9月初。（Nike提供）

壓軸於9月初登場的Kobe V Protro Girls EYBL有女子籃球的喻意之其中，由於高比在退役後全心陪着二女兒Gianna Bryant打籃球，化身嚴師外更大力支持女子籃球，身體力行到現場打氣，從此與女籃結緣。「Girls EYBL」一鞋以希臘神話人物蛇髮女妖 Medusa，結合女性和蛇成了Kobe V 的配色之一。

高比在退役後全力支持女子籃球和陪伴女兒打球。（Getty Images）

Gianna本是美國女籃的希望：

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傳說中，與Medusa對到眼人的人都會被石化，以此比喻球員在場上發動攻勢後就能瞬間定全對手的「Good Play」，灰綠色的鞋面配合金色的點綴，值得一提的是鞋款包括男女裝的全尺碼，是少有有女裝碼數的籃球鞋，繼續為女籃出一分力。

以高比方式說再見（按圖放大）：