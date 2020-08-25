【Kobe】艾佛遜撰千字《給高比的信》　向生命中的他道別及致謝

1996年，NBA上出現了一對宿命中的兄弟。 艾佛遜（Allen Iverson）當年新秀狀元，遇上第13位的高比拜仁（Kobe Bryant），前者在76人一夫當關，後者在紫金軍團發光發亮，直至2001年的總決賽正面交鋒，二人名字從此相連。 「沒有人比你更堅強，沒有人能像你一樣激發我的所有；我們永遠在場上都被聯繫起來，我們的生命也緊緊相連」，2020年8月24已故高比拜仁的生忌，艾佛遜撰下千字文，向生命中的另一半送上最後致謝。

失去生命中一位死敵、好友，艾佛遜一直未有說太多感受，至高比拜仁逝去半年後的昨日，AI終以《給高比的信》正式告別兄弟，字裏間叫人感動欲淚。

艾佛遜（Allen Iverson）在《The Players' Tribute》內撰寫一封信，向高比拜仁致謝。（網上截圖）

兩人一輩子都鬥得你死我活，艾佛遜形容二人就如流行音樂中米高積遜及Prince，彼此需要對方的推動才成大器。

「我跟你，每當踏上球場就是場戰爭，但這從未涉及仇恨，而是像2位重量級拳手對決，恨不得把對方打低，但比賽結束，彼此間只有愛跟尊敬。」

「我跟你，每當踏上球場就是場戰爭，但這從未涉及仇恨。」（Getty Images）

AI憶述2001年的NBA總決賽是二人的結，首戰自己轟入41分大概激發了高比的決心，「你到費城的時候，你就是衝着我來的；我一點都沒法鬆懈，我都必須要付出全力，你想證明你才是那個最戰無不勝的人。」結果當年湖人4：1取勝，AI也笑說：「場均33分還失掉得分王？你是怎樣造出場均35分？為何你要這樣?」

高比生涯威水史（按圖放大）：

+ 17 + 16 + 15

「你到費城的時候，就是衝著我來的；我一點都沒法鬆懈，我都必須要付出全力。」（Getty Images）

「AI趕去夜店高比卻去練習」耳熟能詳，艾佛遜亦感嘆那故事如昨日發生，惟在他心目中，參加高比球衣退役儀式的一幕是最難忘。

「你知道嗎，當日在史達普斯中心的所有人，就如在2001年時一樣對待我，那時候我想到球場找你，保安給我好多的麻煩。但有沒有搞錯？你們不就是贏了嗎？我只不過是想送上祝賀，他是我兄弟。你們贏了呀，你們贏了！你們手上才有冠軍指環！」

「我來到場中給你擁抱，你抱着小女兒，這刻我永不忘掉，感恩自己在場，也感恩成為高比拜仁留給世人印象中的一部分。」

高比的「8」及「24」號球衣高掛湖人主場。（AP）

「我來到場中給你擁抱，你抱着小女兒，這刻我永不忘掉。」（Getty Images）

AI強調2001年總決賽值得再三回味，而記憶中並沒有外界所指的仇恨、厭惡。

「我們就像戰士般對決，別人不懂的，這不是敵視而是互相欣賞。我不能告訴你有多少次，當看着那你跟我在罰球線說垃圾話的照片時，我會忍不住微笑。」

「我們就像戰士般對決，別人不懂的。」（Getty Images）

「當看着那你跟我在罰球線說垃圾話的照片時，我會忍不住微笑。」（網上圖片）

惟談到誰是NBA的最偉大（G.O.A.T）的球員，AI以一股作風寫上：「廢話少說，米高佐敦是第一，他是Black Jesus亦是G.O.A.T，你也同意吧；但在我心中，第二永遠是你，沒有人比你更堅強，沒有人能像你一樣激發我的所有；我們永遠在場上都被聯繫起來，我們的生命也緊緊相連。」

最後AI感慨傳奇謝幕來得太快，但他深信眼淚背後也是令人會心微笑的回憶。

「不知道該如何結束這封信，也不曉如何說再見，對着你這樣一個NBA傳奇，一個父親，一個丈夫，一個朋友，真的沒法用語言描述現在的心情。我只想說，我永遠愛你，兄弟。」

「沒有人能像你一樣激發我的所有；我們永遠在場上都被聯繫起來，我們的生命也緊緊相連。」（Getty Images）

以高比方式說再見（按圖放大）：