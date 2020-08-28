NBA｜「籃神」米高佐敦發功協調　球員結束杯葛　季後賽續上演

美國非裔男子布萊克（Jacob Blake）日前遭警員從後連開7槍受傷事件，令當地再度引起種族歧視及警暴問題。NBA的公鹿、湖人、快艇等先後罷賽杯葛，以行動聲援黑人平權活動，原定於當地時間26及27日的賽事延期。黃蜂班主米高佐敦（Michael Jordan）成為資方及球員間的橋樑，會議結束後一眾球員均同意繼續季後賽，並繼續為公義發聲。

種族問題於美國一直存在，日積月累的壓逼及歧視深化矛盾。由今年初的George Floyd「I can’t breathe」事件、早前的女救護員Breonna Taylor被警方「擺烏龍」去錯事發地點槍殺，甚至近期的布萊克從後被開7槍受傷或致癱瘓，令美國國民群情洶湧，一次又一次走上街為公義發聲。

NBA名宿雷阿倫轉發事發經過，表示他的憤怒、悲傷。（instagram截圖）

美國示威：威斯康星州基諾沙市2020年8月23日一名黑人男子被警方開槍射傷，大批民眾示威抗議警方暴力執法。圖為2020年8月24日，基諾沙警員嘗試將示威群眾往後推。（AP）

NBA不乏黑人球員，面對一直備受欺壓的種族問題，勒邦占士（LeBron James）、泰譚（Jayson Tatum），以及退役名將雷阿倫（Ray Allen）一直關注此議題。惟美國黑人受歧視及以警員不公平對待仍舊屢屢發生，最終引發今次罷賽杯葛事件，聯盟亦宣布26、27日的季後賽事延期。

占士一直為黑人平權發聲，早前George Flody被白人警員跪頸窒息致死令他憤怒不已。（Getty Images）

占士在社交媒體上載一張George Floyd被警員以膝頭壓頸，旁邊配上前NFL球員卡佩尼克奏國歌單膝跪地抗議種族歧視，意思指正因為黑人被不公平對待，導致卡佩尼克於2016年有此舉動。（LeBron James instagram）

美國體壇早前聲援George Floyd事件（按圖放大）：

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在球賽延期之際，聯盟、球隊、球員工會亦透過會議討論季後賽「復賽」與否，其中作為黃蜂班主同時亦是NBA球壇地位崇高的米高佐敦亦出面協調。據外媒報道，MJ於為球員及球隊老闆之間作溝通橋樑，他在球團老闆會議之先，聯絡球員工會主席基斯保羅（Chris Paul），了解球員的立場亦願意為球員在會議上發聲。

MJ曾經為George Floyd事件公開發聲：「我理解眾人的傷痛，我已受夠對有色人種的歧視及暴力。」（Getty Images）

一眾NBA球證27日發起遊行，支持球員爭取種族公義。（AP）

MJ在球團老闆會議之中發言，希望各位班主能夠讓球員表達不滿的聲音：「現階段聆聽總比說話好。」其中一名參與會議的NBA高層亦認為MJ亦適合擔當溝通角色：「他擁有高知名度、拿下多次冠軍，同時亦是小市場球隊的老闆。無論是球員與球隊老闆，都很信服他。」經過多方斡旋之後，曾揚言罷賽到底的湖人及快艇，一夜之後態度開始軟化。於今天球員會議中，球員都決心繼續餘下的季後賽，惟未知聯盟重新安排的賽程。

經過多番會議之後，球員決心繼續季後賽，中止罷賽杯葛行動。（Getty Images）

NBA球員身份特別，他們既是社會高知名度人士，不過放下職業球員的光環，他們亦是美國公民。球員們能夠行使公民權利，自由地表達意願及訴求，可是美國總統特朗普（Donald Trump）顯然不是這樣想，他更公開批評球員的行徑：「他們已經變得像一個政治組織，我認為這對體育運動或整個國家都不是好事。」特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）一邊有意邀請占士討論種族不公問題，希望可以有明確而具建設性的方案，惟他另一邊卻對傳媒嘲諷球員：「NBA球員非常幸運，他們的財務狀況使他們能夠休息一個晚上而不必承受經濟壓力。」