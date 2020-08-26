【NBA】金塊梅利開啟「殺神」砍分模式　以勝利阻止爵士提前晉級

西岸季後賽局勢一如以往陷入混戰，其中爵士於今天對賽前以場數3：1領先金塊，原以為「叫糊」在望，拿下今場勝利便能順利晉級。豈料韌力十足的金塊近來狀態大勇的梅利（Jamal Murray）今場怒轟42分下，以117：107擊敗爵士，追成場數2：3，令爵士晉級增添變數。

金塊上仗憑住梅利大爆發，個人怒轟50分，曾一度出現勝利的曙光，可惜最後以127：129憾負爵士，令對手擁有3場勝仗的優勢。不過，今場背水一戰的金塊再次展現鋼鐵般的韌力，在主力戰將梅利加上祖傑（Nikola Jokic）加上「新人」波特（Michael Porter Jr.）肩負得分重任，合力為金塊上演一場奇蹟之戰。

梅利今場的表現有如「殺神」（John Wick）上身，以一百敵眾。（Getty Images）

「Win or go home」令金塊一開局相當有決心，祖傑首節為金塊進攻重心，手感炙熱的他已經連轟5記三分球，加上突破切入得手令他首節已經砍下21分，為球隊以33：32打起士氣。當然爵士也不是省油的燈，他們在第二節急起直追，由米曹（Donovan Mitchell）、卡拉臣（Jordan Clarkson）連番內外建功，加上高拔（Rudy Gobert）於內線補位接應攻勢，流暢攻守令爵士重新掌控比賽節奏，以63：54領先完上半場。

祖傑在首節已經先拔頭籌，屢次從三分線建功，令他第一節已攻下21分。（Getty Images）

高拔要在籃下建功當然不是難事。（Getty Images）

半場休息調整後，爵士轉由干尼（Mike Conley Jr）在外線發炮並博得罰球，一度將比數拉開至71：56。正當大家以為勝局已定，金塊的格力（Torrey Craig）及時一記三分球止血，梅利更隨即開啟「殺神」模式，強攻下本節以9投7中貢獻17分，其中持球接連擺脫2人防守直搗禁區，更在高拔面前360度轉身放籃得手。在梅利領軍下，金塊在第三節追至82：86。

梅利單節個人轟入17分，令爵士一直未能擺脫。（Getty Images）

梅利持球直搗禁區高難度得分：

雙方鬥到末節，梅利未有停下進攻步伐，已經進入狀態的他不論三分線、突破切入、大打快攻反擊時更助攻波特得手。一連串攻勢令金塊以94：90領先。爵士隨即以包夾防守抑制梅利得分機會，彼此互換領先優勢，但一直未有一方能夠拉開比數。完場前3分半鐘，兩隊以101：101平手，梅利再次發功，單人打出9：0的攻勢，在完場前1分20秒以110：101稍稍拉開比數。爵士極力反撲，可惜未能成功，金塊在梅利個人強攻42分、祖傑亦有31分進賬、波特亦攻入15分下，助球隊以117：107拿下勝仗，成功將對賽延長至Game 6。

梅利在尾段更是一夫當關，個人除了打出一波9：0攻勢之外，他更找到埋伏在三分線的祖傑交出助攻，祖傑一記三分球拉開比數。（金塊instagram）

梅利曾陷不雅影片風波，索爆女友人氣急升（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

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美國傳媒《ESPN》向首輪對戰大玩「估波仔」，找來17名NBA專家猜測晉級形勢，結果如下：

+ 12 + 11 + 10

說梅利是金塊近期的救世主也絕不為過，近期越戰越勇的他於Game 4已怒轟50分，來到Game5依然攻力未減，交出42分、8籃板、8助攻「準大三元」數據。能夠在NBA季後賽史上轟入50分後再能能至少40分的球員，一位是米高佐敦（Michael Jordan），另一位就是大家正見證着的梅利。在梅利領軍下，金塊似乎看到希望，就連教練米高馬龍（Michael Malone）亦大讚此子：「這年輕人正成為聯盟巨星，梅利他無所畏懼，積極面對，他今場帶來的不只分數，他的信心、應度感染全隊。聯盟出現很多才華洋溢的球員，相信未來一片光明。」