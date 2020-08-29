Kobe與我｜留住最後明星賽的永恆　Jason：因高比我成為攝影師

81分傳奇、5隻意義非凡的冠軍指環、獨取60分的退役表演，高比拜仁（Kobe Bryant）的故事留給世人傳頌，通通都是球迷的美好回憶。 高比無懼對手只想變強，他不怕傷患，跌倒多少次仍然堅持站起來，重傷後強勢回歸。如此曼巴精神（Mamba Mentality），深深影響地球另一端的他——Shotcourt Photography運動攝影師陳曉峯（Jason）。

作為高比20年的死忠球迷，要說最初喜歡的理由，Jason苦苦思量，拋出兩個字：「型囉！」

新秀時期，高比已嶄露頭角，獲譽為「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的接班人。他年少輕狂、他傲視一切，迷倒喜歡籃球的Jason。當然，單靠一個「型」字不能綁住球迷20年，高比的「人性化」才讓Jason最沉醉。

「高比有別於MJ，MJ太完美，很少『落敗』，高高在上的感覺讓球迷遙不可及，可是高比很貼地。」高比一出道已備受矚目，與奧尼爾建立王朝，後來遇生涯低潮、強姦案官司纏身，再與加素（Pau Gasol）助湖人重返巔峰，34歲時阿基里斯跟腱撕裂再復出。高比就像你我他，有贏有輸，跌倒後再上高峰，「我走過的路與他很相似，這個切身、貼地的感覺令我更喜歡他」。

高比超越疼痛的意志，他於阿基里斯跟睷撕裂後仍然要堅持射罰球，「我們需要那2分」。（Getty Images）

經歷相近更有共鳴感

學生時代，籃球就是Jason的「精神食糧」。從前資訊不發達，沒有網上直播，陪伴Jason度過外地留學的日子，就是一盒又一盒的高比拜仁比賽VCD。「那時候大多媒體只有精華，哪有全場比賽讓你重溫。想看就要在拍賣網訂購，一場一隻VCD，常規賽就是整整82隻寄給你。」

活於Youtube的一代，或許不懂Jason那些VCD的可貴。那是他成長的證據，又是高比伴他蛻變的歷程。「高比好像與我一同成長，大家年紀差不多，他轉型時我又剛好遇上人生的轉捩點。我對他已經超越球迷的崇拜，更像是朋友吧！當然這是我單向的想法，只是彼此的經歷相似，他應對角色轉變或傷患的態度，啟發我的事業。」

年齡與高比相若的Jason，青蔥歲月有高比伴他成長。（楊宇翹攝）

沒有高比，也許沒有現在的Jason，這樣說來有點誇張，但Jason無比認同。2008年畢業回港後，Jason閒時與朋友參與業餘聯賽過手癮，惟一次疼痛令他發現軟骨早被磨蝕。回顧當時，Jason說：「好灰！打球是一生興趣，當時我注射透明質酸，卻一直無法根治，跑不快、跳不高。」往後無法好好打球，Jason可以沮喪、埋怨，甚至遠離籃球。但在高比的教誨裏，逃避絕對不是一個選擇。上天關起一道門，總會為你預備一扇窗，大前提是你會否主動打開。Jason決意前進。

攝影師身份以外，作為高比20年死忠球迷的Jason收藏不同高比周邊商品，這是全球只有20件全明星賽球員版球衣。（楊宇翹攝）

曼巴精神以生命影響生命的啟發

既然沒法享受跑動時撲面迎來的風，卻又想延續「籃球生涯」，Jason拿起相機，在場邊拍下朋友們打球的英姿。久而久之，這份興趣慢慢變成運動攝影事業，「至少我還在球場內，只是換個角色，高比阿基里斯跟腱撕裂後再復出，他亦轉型帶領、指導，培育新一代球員」。Jason以相機快門鼓勵每一個籃球員，「至少為球員們留下美好回憶，或許他們看到我的照片後，會有更大動力去進步。」

Jason於2016全明星賽定格高比的永恆（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

上天關起一道門，那便打開祂為你預備的另一扇窗，傷患纏身、年老的高比如是，Jason亦如是。（楊宇翹攝）

Jason開始運動攝影的工作，為球員們定格每一個珍貴時間。（Shotcourt Photography instagram）

Jason 2012年正式從事運動攝影工作，然而他的攝影旅途也深受高比感染。高比無時無刻渴望進步，鑽研每個動作，執着每道細節的職人態度，成為後來大家口中的曼巴精神；Jason每次拍照也會提醒自己，在同一個修頓，怎樣才拍出不同效果，更要多看其他攝影師的作品，學習別人的優點。

Jason認為付出的過程比結果重要：「或許不必做第一，你如何全力去做才是最重要；只要用心做好一件事，最後成果當然也不會太差。」籃球員、攝影師、打工仔？用心做事，是基本心態。

縱然沒法打球，高比教會Jason的事是另找辦法，為自己喜歡的事繼續前進。（楊宇翹攝）

苦苦經營迎來夢想成真的一刻

攝影師的身份更令Jason決意以現場拍攝高比作賽為目標，惟申請NBA賽事攝影證件並不容易，必須有作品證明。Jason用4年時間不斷鑽研攝影，豐富自己的作品，終成功申請2016年NBA全明星賽攝影證。2016年是重要一年，那是高比退役的年份，Jason有幸參與無法重演的時刻。「很矛盾，以球迷身份我當然想欣賞他的比賽；以攝影師身份便無法專注在球賽中。」

以攝影師身份拍下高比身份的攝影證，Jason至今仍然好好保存留念。（楊宇翹攝）

Jason的珍貴高比收藏品（按圖放大）：

+ 24 + 24 + 24

高比在生涯最後一次以球員身份參與2016年全明星賽，Jason在現場攝下一張又一張的珍貴照片。（受訪者提供）

這是Jason一張無意間拍下的照片，可是現在重看卻令他感慨萬分，心底冒起陣陣哀愁。（受訪者提供）

就這樣，Jason在相機小小的觀景窗看着高比一舉一動，攝下一幀幀珍貴時刻。幸運的是，Jason獲得賽前熱身場內近距離拍攝的機會，那是他非常接近高比的一次，「整個全明星賽就像一個大型歡送派對，所有環節為高比而設。記者會上大家以他為主，近200名記者包圍他，場面真的很誇張」。

在2016年的全明星賽記者會上，高比被近200名媒體包圍採訪，Jason形容現場非常誇張。（受訪者提供）

永遠無法接受的「1978-2020」

Jason至今的攝影生涯曾3次接觸高比，2013年訪港、2016年NBA全明星賽、2017年出席觀瀾湖NBA活動。本來2020年是第4次。「我原本8月到洛杉磯逗留數周，做一些拍攝工作，也準備到Mamba Academy，可能有機會再見高比......」然後再沒有然後。心中英雄離世至今7個月，Jason仍未釋懷，，「上網搜尋Kobe Bryant，卻見到1978年至2020年，誰能接受？至今一切仍然很不真實，我未太接受到他真的『死去』。」

高比於2013年訪港擔任Nike League嘉賓，他的出現令灣仔修頓室內場的氣氛熾熱起來，那是Jason首次以攝影師身份面對高比。（受訪者提供）

高比2017年到訪觀瀾湖，那是Jason最後一次親手拍下高比的風采。（受訪者提供）

發揮極致的曼巴精神

大家都盼望高比只是躲起來靜靜生活，但他與Gianna離開了，是不爭事實。但我們得向前看，高比肉體雖不在，曼巴精神卻永不滅。

高比生前在大家心裏種下的小苗子，將會慢慢成長，影響了Jason、影響了你和我。「如果我沒有遇上高比，我就是一名因傷沒法打球的打工仔。可是，因為他令我將攝影興趣化作事業，成就了今天的我。」高比於自傳內提過，每當得知別人被曼巴精神啟發，他便覺得一切的努力和汗水、每次凌晨4時練球的時刻，都是值得。

「我很感謝他的曼巴精神，啟發許多人。全世界不僅是籃球迷，他確實影響了各行各業，我猜這就是他將曼巴精神做到極致的成果。」Jason說。

Jason感謝高比啟發他的一切，因為高比成就了今天的他。（楊宇翹攝）

高比拜仁（Kobe Bryant）威水史：

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以高比方式說再見（按圖放大）：