Kobe與我｜籃球就是不顧一切追求進步　兩師徒的協恩之道

我們愛問收穫，但說到所需的犧牲，大概有一半人情願得過且過。 「這樣的話，你根本不熱愛所做的事；愛是要百分百投入，把生活、精力都奉獻出來像高比一樣」，畢業於協恩中學的陳欣汶（Yannie）說着。 「熱愛」非常奧妙，當你愛上所做的事，會全情投入、無附帶條件，是一種希望持續的渴求。 「但我認為對過程、追求進步的那份渴求，整體女子籃球球員，未夠」，教練任明敏（Miss Yum）認為若然不安現狀，就得展現求變的慾望。

「籃球有不同的技術，投射、控球、傳球、步法，還有場上運用、球隊配合，一切都不能靠看影片就學到，要訓練，不斷練習肌肉才會產生記憶......」

關於籃球的所有事，Yannie可以一直說，一直說；就如高比拜仁一樣，她至今的大部分人生只有籃球。

Yannie19歲，畢業於協恩中學，籃球生涯11年。（張倩儀攝）

Yannie只有19歲，籃球生涯已長達11年，協恩亦令她與籃球相處「長度」秒速倍增。

6年協恩中學生活是這樣的：沒有比賽的日子一星期三課，每課約3小時，另外午飯時間繼續練習，有晨操有晨跑，空閒時候請自主訓練，投籃、控球、步法任君選擇，沒有多餘時間只能代表你在讀書溫習。

在比賽月份呢？練習量請倍增計算。

Yannie在協恩曾擔任隊長，是球隊主力更是靈魂。（張倩儀攝）

成為學界最好 細節上做到極致

中三起跟隨女甲球隊偉邦，籃球日程添加一星期兩課2小時訓練，高中後的星期六亦特別可怕。「早上3小時協恩，下午代表隊訓練，晚上再接偉邦操練，然後早午各一節體能課...... 究竟那時候我是如何度過？」

如何度過......對於外人，問題也許是：「為何要這樣度過？」

「要成為學界最好，細節上就要做到極致」，設立此訓練模式的Miss Yum直言，熱愛一件事是要付出時間、代價，光憑一兩的小訓練只乃興趣班，要追求進步、渴望勝利及改變，「這樣度過」是基本。

Miss Yum執教協恩逾20年，是籃球隊的命脈。（張倩儀攝）

「要成為學界最好，細節上就要做到極致」，Miss Yum說着。（張倩儀攝）

Miss Yum 20年前開始執教協恩，起初球隊並沒有「神之隊」掛稱，至今成為學界班霸龍區學界籃球女子組總冠軍的27連霸、九龍區D1 A Grade15連霸以及連續7年精英賽封后，全因這名教頭視協恩為一個系統，也有膽量在香港實施此罕有做法。

球隊要怎樣建立才會進步呢？首先教練要進步，球員才能變好。 任明敏

「球隊要怎樣建立才會進步呢？首先教練要進步，球員才能變好，譬如教練團由1人變成與黎鳳教練及肥貓（陳嘉汶）合作，我們把握一些機會去其他地方例如台灣、日本學新事物。然而我們亦明瞭如相對配合香港學業的設定，像別國家天天高強度訓練是無可能，所以我們要在有限時間裏，為她們的訓練設下一種模式；要整個體系一同向前，才能成為更好。」

Miss Yum直言，熱愛一件事是要付出時間、代價，要追求進步、渴望勝利及改變。（張倩儀攝）

一星期6日清晨起床訓練

莫說其他學界隊，就連香港最高水平的甲組甚至大部分男籃甲一，亦沒有讓訓練直逼生活。然而這種香港罕有的高時數訓練，影響的除了學生球技，更是對籃球的專業心態及渴望。

Yannie已畢業，但心態依然協恩。高比拜仁有「凌晨4時籃球」，這名女生亦有「趕搭頭班車籃球」，一星期6日清晨起床到黃竹坑健身室訓練，個人技術、力量、協調，她通通都會琢磨。就算其後就疫情影響行程受阻，她堅持早上拍球1000下，每日如是；久而久之，Yannie的生活與訓練畫上等號。

高比拜仁「凌晨4時籃球」耳熟能詳，但真正跟着實行的人又有幾個？（Getty Images）

「高比拜仁凌晨起床訓練，就是想告訴大家一個道理：思考自己不足透過苦練去進步。」Yannie相信24小時內騰出更多的訓練時間，是值得既是必要，「當你要投入一件事時就得改變，這不可能是小改變，而是一個生活模式；高比讓我明白，要短時間内獲好成績根本天方夜譚，每個射籃、控球、腳法都是要透過日復日過千次的重複練習，才能在比賽上運用。」

「高比拜仁凌晨起床訓練，就是想告訴大家一個道理：思考自己不足透過苦練去進步。」（Getty Images）

Yannie立志想衝出香港，成為職業籃球員。（張倩儀攝）

在業餘運動圈抱着專業心態，Yannie堅決地說：「想打好籃球，成為更好的籃球員，心態也必須跟全職運動員一樣，如果所有事都得過且過，不可能做得好；我想衝出香港，成為職業籃球員。」

可是有時候當你意志堅定，旁觀者看得羨慕又妒忌，既希望別人成功同時暗底亦渴望別人垂頭喪氣回來。看低香港女籃的說話，教練Miss Yum耳熟能詳，「女籃沒有機會發展」、「花心機幹麼？」、「沒有職業的，不要搞了」，通通都聽過；惟她認為，質疑非完全無理，但不滿現狀何不落力求變。

「人生裏有很不同的東西嘗試把你扯開，而這正是考驗你熱情度的時候。」（張倩儀攝）

改變女籃先要改變觀念

「會否有女教練執教男子隊的可能？像NBA馬刺，有助理教練Becky Hammon。再者，很多NBA巨星也會支持WNBA賽事及球員，其實香港那麼細小，男子球員與女甲可否加強互動？一切要宏觀推動。」

高比拜仁生前致力培育新一代女籃球員，所成立的《曼巴體育基金》亦向年輕女運動員提供援助，助她們擁有平等對待。 Miss Yum就此強調：「想做好女籃，單靠一些培訓班是不夠的；譬如男女平等的問題，究竟香港是怎樣看待男籃與女籃呢？有些觀念要改變才行。」

今季Becky Hammon和鄧肯合作擔任主教練普波域治的左右手。（Getty Images）

不過抗逆道路上，別人挑剔事小，最大沙石有時候是跟自己鬥氣。「我覺得現實上，大部分香港籃球員也要考慮生計問題，如你的籃球熱情仍在，假設你打甲組同時有正職在身，要在僅有時間裏做訓練裝備自己，你真的要像Kobe般睡少一點。」然而展現求變的慾望，Miss Yum認為是進步的根本元素：「人生裏有很不同的東西嘗試把你扯開，而這正是考驗你熱情度的時候；面對挑戰，追求進步的執着要很強。」

「別人的評價只是他們個人想法，對我來說，打籃球從來不為他人。」（張倩儀攝）

「最大的恐懼，源於自己」

事實當一個人立下意向，沒有什麼能擋路。「最大的恐懼，源於自己」，Yannie引述高比的話再道，「那時候他只有18歲，在數萬人前投了幾個air ball，別人紛紛恥笑及諷刺，但這卻未有令高比停下來，反之他想辦法練習提升把握力。」高比跨過負評，Yannie一樣：「別人的評價只是他們個人想法，對我來說，打籃球從來不為他人，就算有負評亦沒有人太多關注，也無改我想成為一個更好的籃球員、想挑戰自己的決心。」

只要是令自己進步的可能，我也想嘗試，因為這是我愛的事，不能留下任何遺憾。 陳欣汶

也許有人會問，協恩成就輝煌，學校櫃上獎盃滿滿，對成就還未心息？

「成就，不以獎項衡量」，Yannie說道，「只要是令自己進步的可能，我也想嘗試，因為這是我愛的事，不能留下任何遺憾。」成功與否不依靠獎盃數量也毋須與別人比較，哪怕是丁點兒的進步，你變强了就是成功。

一星期三課，每課約3小時，午飯時間繼續練習，有晨操有晨跑，空閒時候請自主訓練......

協恩不是講求訓練長度，是籃球深度。

高比拜仁（Kobe Bryant）威水史：

+ 15 + 15 + 15

以高比方式說再見（按圖放大）：