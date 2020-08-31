【NBA】當錫獨力難支獨行俠出局　快艇再下一城躋西岸4強

NBA季後賽經歷3日的罷賽後再度上演，獨行俠矢志擊敗快艇，將系列賽帶到Game 7再分勝負，但如意算盤未能打響，最終以97：111敗陣，總場數以2：4首圈止步。 獨行俠領軍人物當錫攻入全場最高的38分，始終未能帶領球隊平反敗局，無奈結束生涯首季季後賽旅程，惟該名年僅21歲的球星交出亮眼表現，已獲世人認同。

原定在香港時間周五（28日）上演的達拉斯獨行俠對洛杉磯快艇的Game 6賽事，因早前的罷賽而押後至今日（31日），在出局邊緣的達拉斯今仗不容有失，希望在「搶七大戰」中與快艇再決高下。

達拉斯「歐洲孖寶」之一的普辛基斯（Kristaps Porzingis），因膝傷未能披甲上陣，對獨行俠必定是個壞消息。猶記得普辛基斯在今個系列賽首仗，第三節吞下兩個技術犯規被逐，結果球隊以8分落敗，普辛基斯在關鍵一戰再度缺陣下，得分重責再度全壓在當錫身上。

普辛基斯膝傷缺陣，球隊的得分重任落在當錫身上。（Getty Images）

獨行俠首節以5分領先，快艇在第二節逐漸收復失地，上半場反超前6分。獨行俠在第三節被一度被拉開20分的差距，最後一節力追，可惜為時已晚，結果以97：111落敗，總場數以2：4在西岸首圈止步。

好拍檔養傷，當錫獨力難支，即使今仗貢獻接近「三雙」的38分﹑9個籃板及9個助攻，依舊未能領軍報捷。獨行俠過份依賴當錫的老毛病，今仗再次出現，第三節其他球員僅取7分，當錫獨力拿下16分才勉強收窄分差。

當錫今仗貢獻接近「大三元」數據，依然未能領獨行俠追成平手。（Getty Images）

當錫今仗同樣受到快艇的「專人招呼」，系列賽首仗曾與他發生爭執的莫里斯（Marcus Morris），今仗再有火爆鏡頭。當錫首節強行闖入籃底上籃，莫里斯在他頭頂狠狠地封阻並犯規，這個惡意犯規差點釀成衝突，兩軍球員隨即上前分開二人，球證翻查重播後，以二級惡意犯規將莫里斯驅逐離場。

當錫與莫里斯「怨家」再度碰頭（按圖放大）：

Marcus Morris was given a flagrant 2 and was ejected for this foul on Luka Doncic. pic.twitter.com/Cr7iTOegJe — SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2020

當錫首次季後賽之旅告終 獲尼納特高度表揚

縱然當錫生涯的首次季後賽之旅就此結束，6場賽事中已留下不少令人印象深刻的畫面：首戰季後賽即轟40分及「大三元」﹑第4場加時攻入絕殺三分球及兩次交出「三雙」數據等，今個系列賽中場均交出31分﹑9.8個籃板及8.7個助攻，年僅21歲的Luka季後賽「處子戰」絕不失禮。

當錫再顯怪物本色 加時絕殺三分兼大三元領獨行俠反勝快艇

當錫生涯首場季後賽勝仗再創歷史 獨行俠挫快艇扳回一城

獨行俠不敵快艇首圈出局，當錫斯人獨憔悴。（Getty Images）

當錫如此亮眼的表現，連快艇主力尼納特（Kawhi Leonard）同樣對他讚不絕口，「當錫是個出色的球員，他在今個系列賽表現突出，在場上從無一刻放軟手腳，帶領隊友拼搏，給予我們非常大的壓力。」