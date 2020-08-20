【NBA】當錫生涯首場季後賽勝仗再創歷史　獨行俠挫快艇扳回一城

獨行俠領銜人物當錫（Luka Doncic）再創歷史！繼個人首場季後賽攻入42分，刷新NBA季後賽處子戰得分紀錄後，他第二戰再鬥快艇交出全隊最高的28分，打破名將渣巴保持的季後賽首兩仗得分紀錄。 更值得開心的是，他的好表現加上另外5名隊友雙位數得分，帶領球隊以127：114力克快艇，場數追成1：1平手。

當錫首度出戰季後賽，首仗便轟入42分，創下季後賽首戰最高得分紀錄，惜拍檔普辛基斯（Kristaps Porzingis）第三節具爭議地被罰第二個技術犯規驅逐離場，當錫獨力難支，結果獨行俠以110：118落敗。

獨行俠怪物新人當錫「糟糕地」創歷史 11次失誤不敵快艇

當錫交出全隊最高的28分，取得生涯首場季後賽勝仗，Luka終於笑得出了。（美聯社）

NBA季後賽直播賽程（按圖放大）：

以當錫一人之力，挑戰擁有保羅佐治及尼納特坐鎮的快艇難度甚高，想贏波就要靠隊友齊心合力。普辛基斯今仗沒有再被逐，加上保羅佐治今仗啞火，僅交出14分，其中三分球10射僅得兩中，即使尼納特攻入全場最高的35分亦無補於事。

獨行俠今仗由頭帶到尾，第四節更一度拉開18分的差距，結果以127：114擊敗快艇，在Game2扳回一城，總場數打成1：1平手。

保羅佐治今仗啞火，三分球10射僅得兩中，全場交出14分。（Getty Images）

當錫贏波開心過再創歷史

獨行俠的「歐洲孖寶」普辛基斯及當錫今仗分別攻入23分及28分，當錫生涯首兩場季後賽合共轟入70分，超越渣巴1970年在公鹿創下的69分紀錄， 成為自NBA和ABA合併以來季後賽首兩戰共得最高得分，史上第一紀錄則由湖人球員George Mikan 保持，他在1975年創下75分紀錄。

賽後當錫坦言，沒有事情比球隊取勝更重要，「今天我們顯示有力可跟前列對手一戰，只要我們拼盡所有，付出100%努力，首圈賽事仍是有機會的。」他今仗一度陷入犯規問題，上間時間大減至只得28分鐘，令他感到沮喪，並慶幸一眾隊友表現出色，尤其是防守方面。

獨行俠除了「歐洲孖寶」外，4人同樣得分「上雙」，當中包括兩大奇兵：「巨神兵」馬恩奴域（Boban Marjanovic）以7呎4吋的高度，在籃底佔盡優勢，拿下13分及9個籃板；崔布克（Trey Burke）雖然今仗三分球未有建功，卻以個人突破殺入籃底，取得16分，加上全隊近45%的三分球命中率，比快艇高出一成半，成為今仗致勝關鍵。

獨行俠6名球員交出雙位數得分，協助球隊扳回一城。（Getty Images）

獨行俠6名球員得分雙位數（按圖放大）：

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米曹領爵士扳平 速龍綠軍再奏凱

上仗攻入57分的爵士球星米曹（Donovan Mitchell），今仗再接再厲，個人獨取30分，結果以124：105擊敗金塊，在總場數追成1：1平手。

東岸方面，塞爾特人的泰譚及速龍的雲菲特（Fred VanVleet）表現繼續強勢，領軍再下一城。在泰譚取得33分下，綠軍以128：101大勝速龍；雲菲特交出「雙雙」的24分及10個助攻，以104：99力克籃網，場數拉開至領先2：0。

周四NBA季後賽賽果（按圖放大）：

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