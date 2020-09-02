籃球娛樂｜蕭敬騰ankle break驚艷街場　林書豪曾讚歎：打法似AI

娛樂界自稱籃球狂粉的人多的是，當中球技了得又有幾人？ 近日台灣街場就出現兩大樂壇天王，獲林書豪稱為「打法像艾佛遜」的蕭敬騰頻以快速的「first step」過人上籃，相當亮眼。 其鬥波片段被上載到網絡後，不少籃球員留言稱讚「老蕭」技術純熟，亦有曾與他切磋的表示，蕭敬騰切入的節奏多變，難以把他防下來。至於另一天王周杰倫的打法較為「佛系」，其「出圈」方法令人印象深刻。

去年林書豪舉辦「豪友對決」籃球賽，當中蕭敬騰轟下全場最高46分，連續兩年取下MVP，令人刮目相看，獲林書豪稱讚為「打得最好的藝人」。

蕭敬騰球風跟唱歌一樣，同樣屬侵略性及硬淨切入型，其快速的「first step」及靈活的控球技巧更令J.Lin評價：「球風很像艾佛遜，速度快到防不住」。

蕭敬騰近日與周杰倫到訪台灣街場「過手癮」，頻頻以快速的「first step」過人上籃。（影片截圖）

近日這籃球好手與周杰倫到訪台灣街場「過手癮」，鬥波片段被上載到網絡。影片中33歲的蕭敬騰善用運球速度過人，切入上籃也是他的主要進攻手段。速度快加上靈活，其多變的控球節奏，令防守者相當難以防守，更有一名「烈士」遭他「ankle break」倒下，惹來全場嘩然。

蕭敬騰「first step」逐格睇！

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究竟蕭敬騰的特點是什麼？

從影片可見，蕭敬騰左右手善用亦能多變進攻，而頻頻輕易過人全因他那駕輕就熟的「first step」。老蕭運球紮實，沒有太多多餘動作，1.71米的身高重心較低，加上突破速度快及純熟的跨下運球，令「first step」發揮得淋漓盡致。蕭敬騰的投籃亦有一定準繩度，不過動作卻非正統姿勢，他習慣心口起動頭頂出手，而左手並不會完全伸直。

蕭敬騰投籃動作習慣心口起動頭頂出手，而左手並不會完全伸直。（影片截圖）

蕭敬騰收集不同的籃球產物，而手上的是有高比拜仁親筆簽名的籃球。（Instagram）

以MJ為偶像 被封「蕭丹」

事實蕭敬騰並沒有接受正式籃球訓練，一切的動作、球風都是從NBA球員「偷師」。以籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）為偶像的他，在中學時代被冠以「蕭丹」（MJ在台灣譯名為喬丹）外號，更曾指出如若未能成為歌手就必定踏上球員之路。

有台灣媒體曾報道過他年花156萬新台幣（約40萬港元）包場打籃球，然而他那別墅式豪宅底層亦設有籃球架，好讓他每天練習。

蕭敬騰的「ankle break」！！！

周杰倫打波較「佛系」，大家能猜到他在幹什麼嗎？是單擋……（影片截圖）

至於同場的周杰倫，一樣是籃球迷，惟打法有別老蕭的直接進攻，他喜愛花式運球，進攻方式也只有立定投射。「等人餵波」的周杰倫打法亦非常「養生」，當接近三分線時只要一大步單腳跪出便可以了，「出圈」氣力也省起來。

周杰倫的「佛系」養生籃球：

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