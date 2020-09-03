NBA｜「字母哥」的最後悔犯規　抱頭自責霸氣盡失　公鹿又輸一場

公鹿在NBA季後賽東岸準決賽Game 1最後時刻連續失誤，最終不敵熱火，球員們是要在Game 2捲土重來，惟今日公鹿再次在最後關頭「甩轆」，犯下致命一錯的更是主將艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）。 球隊白白遭對手以罰球輕鬆116：114絕殺，場數落後至0：2，「字母哥」難辭其咎，並坐在場邊手抱頭自責。

事實公鹿今日錄敗亦非全數歸咎於艾迪杜高普，甫開賽面對熱火的火熱手感，公鹿未能招架，第2節更落後至雙位數分差。

「字母哥」今仗表現回勇，拿下全場最高29分兼14籃板「雙雙」，但最後的0.1秒令他一切努力化灰。（Getty Images）

「字母哥」狀態有所回暖，失誤減少罰球也穩定，易邊後公鹿打出一段14：3的攻勢，賽事變得均勢。

熱火整體表現強悍，7人得分「上雙」下最後40秒還領先着6分，惟公鹿卻追趕上來了，米度頓（Kris Middleton）更在餘下4.3秒三記罰球全中追平。

占美畢拿（Jimmy Butler）最後兩罰全中，最終以兩記罰球絕殺公鹿。（Getty Images）

「字母哥」致命犯規逐格睇！

「字母哥」的致命失誤

剩餘4.3秒，正當所有人以為將需加時決勝之際，占美畢拿（Jimmy Butler）最後0.4秒出手跳投不中，但鐘聲響後之際球證突然響哨，吹罰艾迪杜高普犯規。

畢拿兩罰全中，最終以兩記罰球絕殺公鹿。不少人認為，球證此判罰過於嚴厲，但從重播影片中可見，「字母哥」在0.1秒一剎左手是有意推向占美畢拿，縱使動作未構成嚴重犯規，惟推人一幕顯然易見，球證判罰完全合理。

「字母哥」在0.1秒一剎左手是有意推向占美畢拿，縱使動作不構成嚴重犯規，惟推人一幕顯然易見。（影片截圖）

鏡頭捕捉到犯下致命犯規的「字母哥」獨自坐在場邊，抓着頭相當自責。（影片截圖）

完場哨響後，鏡頭捕捉到犯下致命犯規的「字母哥」獨自坐在場邊，抓着頭相當自責。「我只想令占美受壓」，艾迪杜高普失落地解釋。

「字母哥」今仗表現回勇，拿下全場最高29分兼14籃板「雙雙」，最後的0.1秒令他一切努力化灰：「球證表示那動作與對手有身體接觸，也許是真的，亦已發生。」艾迪杜高普於周五的Game 3必定要挺身而出率隊取勝，如若公鹿落後至0：3局面，絕境逆轉便難上加難。

全場12人得分「上雙」：

+ 6 + 6 + 6

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