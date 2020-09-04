【NBA人物】被低估了的光芒　連續6場季後賽「20+」　他叫祖傑治

NBA東岸4強，熱火場數領先2：0而兩戰注目落在占美畢拿（Jimmy Butler）身上。先轟入40分後罰球絕殺公鹿，畢拿光芒難以遮蓋。惟有一人，在季後賽6戰默默地為熱火定下勝利根基。他沒有亮麗打法，隨着年紀增長速度、對抗性、爆炸力亦不如從前；但那衝勁，有如當日在太陽與師父拿殊（Steve Nash）並肩作戰一樣。 然而師父成為籃網教頭，他亦連續6場季後賽造出「20+」，與韋迪（Dwyane Wade）及勒邦占士（LeBron James）一樣成為熱火歷史。 他是祖傑治（Goran Dragic）。

熱火季後賽發威，東岸首輪横掃溜馬，次輪面對常規賽第一的公鹿連下兩城，此也是NBA史上首次有第5種子領先頭號種子2：0的情況。占美畢拿當然是贏球功臣，但祖傑治的貢獻亦是功不可沒。

祖傑治（Goran Dragic）連續6場季後賽造出「20+」，與韋迪（Dwyane Wade）及勒邦占士（LeBron James）一樣成為熱火歷史。（Getty Images）

外號「Dragon」的祖傑治來自斯洛文尼亞，司職控球後衛。祖傑治的NBA生涯注定與拿殊相提並論，而他是甘願這樣。自小崇拜拿殊，為看偶像比賽，他捱過東歐的時差在凌晨3、4點半夜看直播。祖傑治對拿殊專一，這份熱情更驅使他並不惜在22歲時飛往鳳凰城試訓，堅決不參加其他球隊的試訓會，結果在2008年選秀，夢想成真。

祖傑治自小祟拜拿殊，結果在2008年選秀成為偶像隊友。（Getty Images）

「拿殊是我從小的偶像，不敢相信我竟然能跟他同隊，接下來我該做的就是拼命練習，希望能在未來接下拿殊的棒子。」然而祖傑治當年的這席話非草率之談，為適應NBA的對抗性、節奏，祖傑治在日常訓練中會請教拿殊，在單對單指導中學習組織進攻、協助隊友找空檔的竅門。

其後兩人分道揚鑣，2012年效力火箭的祖傑治在常規賽碰上當時有高比拜仁、加素爾的湖人，他轟入26分及11助攻的「雙雙」，帶着勝利離開。那時候拿殊傳了短訊給他，寫着：「這樣打就對了。」久而久之，二人的師徒關係變得濃厚。

NBA老將逐個捉：

+ 8 + 8 + 8

其後兩人分道揚鑣，但師徒關係變得濃厚，拿殊會不時傳了短訊給他鼓勵。（Getty Images）

2012年祖傑治重回太陽，兩年後奪下最佳進步球員獎項，惟後期主控位置被比歷素（Eric Bledsoe）取代，這名「拿殊徒弟」在邁阿密熱火落腳。也許祖傑治並沒有健碩的體型，但那硬朗足以抵擋體能化打法對手。最為熟悉的是，他在2016年兩度被對手打至甩牙，4月面對活塞的比賽中，他從嘴裏拿出被防守者打掉的牙給裁判看一幕更成為經典。

「這是賽事具對抗性，而我就是具對抗性的後衛」，賽後口裏仍滲血，祖傑治這樣說着。

祖傑治以硬朗抵擋體能化打法的對手，他在2016年甚至兩度被對手打至甩牙。（Getty Images）

這個No Look Pass與師父的很相似吧！（Getty Images）

34歲的祖傑治在占美畢拿到達熱火前，擔當領袖角色，但他今賽季逐漸變成球隊的第六人。惟從板凳開始至今再次正選上陣，靠的仍是從師父處學習來的閱讀賽事能力、為隊友空間製造及得分穩定性。運動天賦在下降，但得分手段，祖傑治並沒有絲毫生疏，至今連續6場季後賽造出「20+」，在熱火史上媲美韋迪及勒邦占士。

縱使已達34歲，但祖傑治每場都是飛盡救波。（Getty Images）

NBA季後賽賽程：