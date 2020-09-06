【籃球熱話】公鹿字母哥淪「最水MVP」　前NBA暗星一句激嬲柏賓

NBA季後賽東岸準決賽，頭號種子公鹿面對熱火已落後至0：3。史上沒有任何球隊能從這比數平反敗局劣勢之下，公鹿Game 4前再傳來壞消息：主將艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）或因傷缺陣。 「字母哥」近仗差勁表現，引來不少負評，指這位應屆常規賽MVP是「史上最名過其實最有價值球員」，前NBA球員傑佛遜一句酸評，誤中副車引來柏賓出山「入樽」。

公鹿面對熱火Game 1最後時刻連續失誤終致敗陣，身為主將的「字母哥」責無旁貸。關鍵的第4節他接連射失、被偷球、走步，比賽剩下2分49秒時兩罰全失，整節只得3分，失誤卻有3次。全場12次罰球，只入4球，創下季後賽起手12次以上最差罰球紀錄。

Game 1或許還可推說受公鹿隊友連累，到Game 2再次在最後關頭「甩轆」，犯下致命一錯的正是艾迪杜高普本人。當時比賽剩餘4.3秒，正當所有人以為將需加時決勝之際，占美畢拿（Jimmy Butler）最後0.4秒出手跳投不中，但鐘聲響後之際球證突然響哨，吹罰艾迪杜高普犯規在先。畢拿兩罰皆中，公鹿遭對手以罰球輕鬆116：114絕殺，場數落後至0：2，「字母哥」坐在場邊雙手抱頭自責。

到Game 3領先87：75進入第4節，公鹿滿以為終可扳回一城，怎料熱火單節狂砍40分，「字母哥」繼續在關鍵時刻失蹤，公鹿只得可憐的13分，最終被反超並以15分差距落敗。艾迪杜高普在季後賽尤其是面對熱火三仗表現令人失望，有評論認為他的心理質素不夠強大，甚至批評他是NBA史上最名實不符的MVP。

艾迪杜高普連續三仗對熱火均在最後一節「隱形」，公鹿落後0：3瀕臨出局邊緣。（Getty Images）

【「字母哥」Game 2致命犯規逐格睇】

批評字母哥 誤中公牛二哥

在一眾評論之中，曾效力籃網、公鹿、馬刺、騎士等多支球隊的前NBA球員傑佛遜（Richard Jefferson）最為惹火。

2018年退役後轉任專家評述，他在Twitter以一句：「我已經說過，Giannis（艾迪杜高普）或許只是柏賓……他需要他的米高佐敦」，直指「字母哥」不是隊中一哥材料，需要實力更強大的拍檔來輔助。他好像恐怕大家會看漏那樣，在帖文中還上載一張柏賓的gif動態圖。

前NBA球員傑佛遜發文揶揄「字母哥」

Giannis might be a Pippen.... there I said it! He needs his Jordan. pic.twitter.com/L89DG9JjHD — Richard Jefferson (@Rjeff24) September 3, 2020

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柏賓神回應 退疫多年照「入樽」

柏賓轉載傑佛遜帖文時強力還擊，一邊力撐「字母哥」，一邊諷刺對方，「我不是Giannis（艾迪杜高普），我未試過連續兩屆奪得聯賽MVP（他會在數日內拿到），他也不是我。問題是……作為球員，你算老幾（who were you as a player）？」

前公牛最強二哥的「神回應」，火力極猛，被讚賞收山10多年依然寶刀未老，成功在對手面前「入樽」。

傑佛遜的球員生涯成就，當然比不上為公牛六奪總冠軍、兩度助美國贏得奧運金牌的NBA名人堂成員柏賓，但他好歹也是冠軍級人馬，在NBA打滾17年，累積14904分，平均每場得12.6分，2016年隨騎士贏得冠軍指環。2004年有份為美國出戰奧運，得到一面銅牌。

柏賓「神回應」寸爆傑佛遜