NBA︱東岸一哥公鹿爆大冷負魔術　「字母哥」最後11分鐘人間蒸發

NBA季後賽開打後終於迎來話題之日，東、西岸一哥公鹿、湖人分途出擊，可惜雙雙敗陣而回，讓球迷大跌眼鏡。 作為東岸第一的公鹿賽前固然被看高一線，不過今場發揮失準。縱使「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）貢獻「雙雙」數據，仍然無法逆轉魔術早早領先的形勢，最終以110：122爆冷負於魔術，未能在季後賽首戰敲響勝鼓。

公鹿今季與魔術在常規賽4次交手，均奪勝而回，偏偏在季後賽第一圈首戰即告落敗，令外界跌破眼鏡。

以東岸第8名晉級季後賽的魔術，今場挑戰一哥公鹿表現可謂神勇。早早入局的魔術在首節已經在三分線發炮，以33：23領先公鹿。公鹿的高華（Kyle Korver）、佐治希爾（George Hill）嘗試以三分球還以顏色，可惜手風欠佳，在首節尾段仍然被魔術拉開雙位數差距。

魔術今場初段已經先拔頭籌，一波三分雨攻勢令公鹿難以即時反應。（Getty Images）

魔術在第二節加強進攻火力，在胡斯域（Nikola Vučević）、奧古斯丁（D. J. Augustin）先後憑跳投、切入令公鹿苦無對策，一度以51：33開始拋離公鹿。

公鹿發奮力追失分，「字母哥」憑體形優勢轟入內線得分，並屢次博得罰球，加上他偶有從三分線建功，可惜仍然未能將比數縮窄至個位數字差距，完半場仍以52：62落後。

公鹿嘗試擋下奧古斯丁的攻勢。（Getty Images）

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+ 3 + 2

半場休息後，公鹿才開始集中精神，「字母哥」被魔術針對防守下殺出血路，他再次命中三分線加上其招牌式突破切入，再有比歷素（Eric Bledsoe）分擔進攻，一舉追至72：78的6分之差。

不過往往當公鹿追近比數時，魔術總能應對拆解，在胡斯域再次命中三分球後，又默默拉開比數至92：79完第三節。

胡斯域（9號）今場表現神勇，個人貢獻35分、14籃板、4助攻，三分球8投5中，命中率達6成以上。（Getty Images）

「字母哥」當然是公鹿的進攻重心，可是一旦他表現「熄火」，球隊便陷入苦戰。（Getty Images）

字母哥最後一節如「人間蒸發」

公鹿在末節曾憑米杜頓（Khris Middleton）及布克盧比斯（Brook Lopez）的投籃將比數縮窄至93：99，可惜今場手感炙熱的奧古斯丁及胡斯域再次利用三分球拋離公鹿至112：97。

反觀公鹿更是無力反擊，「字母哥」除了在第四節初時一記「拆你屋」得分後，在完場前11分鐘像陷入迷霧中，僅憑罰球博得一分，除此之外投射命中率降至零。縱使他今場個人貢獻31分、17籃板的「雙雙」表現，仍然無力回天，最後公鹿以110：122不敵魔術。

米杜頓（左）曾在尾段掀起一陣反擊，可惜未能威脅魔術主宰今場賽事。（Getty Images）

「字母哥」在完場前最後11分鐘內錄得0%投籃命中率，僅由罰球2投1中得分。（Getty Images）

作為東岸第一竟不敵第8名的魔術，公鹿中鋒布克盧比斯心底顯然不是味兒，加上自己今場表現不佳，他難以控制自己的情緒，竟然以後備席椅子發洩不忿。

眼看布克盧比斯一腳踩在椅上仍不足以洩憤，最後他還怒踢椅子，隊友在旁只是遠望亦不敢招惹他。

布克盧比斯今場正選上陣接近30分鐘，交出5分、4籃板的數據，甚為不滿自己表現加上輸波，令他難以控制自己情緒。（Getty Images）

布克盧比斯在場邊踢椅洩憤：

季後賽首戰落敗顯然對公鹿是一個警號，陣中的佐治希爾當然非常失望：「大家過得太舒服自在了，我們在過去一年都因主場球迷令表現上揚，可是現在我們失去他們。」

佐治希爾認為球隊正正要適應這種「全新」狀況，並找到應對之道：「我們今天被當頭棒喝，未來一定要挺身回應，全隊一同想辦法，如何於下一場打出更好表現來。」

佐治希爾認為在欠缺主場球迷支持下，球隊的表現亦受影響。（Getty Images）

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