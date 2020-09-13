【NBA】湖人連贏4場輕鬆淘汰火箭　闖西岸決賽如重回高比拜仁年代

湖人與火箭在西岸四強爭奪決賽資格，雖然火箭一開始在系列賽中先拔頭籌，不過湖人試陣後找到適合的配搭對付火箭，連追3場搶佔先機。 湖人今天再下一城，幾乎由頭帶到尾，輕鬆以119：96大勝火箭。湖人順利以場數4：1晉級久違10年的西岸決賽，與總冠軍再近一步。

經過4場苦戰，火箭眾將今場明顯經已疲累，球員們在更衣室內大吼大叫，要求彼此拿出更大努力，軍心顯然已在動搖。

七零八落的火箭面對氣勢如虹的湖人，有點力不從心。

首節仿如占士表演騷，獨取 11助球隊取得好開局。（Getty Images）

湖人一開局已非常強勢，單是占士已獨取11分，帶領球隊錄得超過7成的命中率，一舉以35：17拉開雙位數領先，火箭幸得麥卡摩亞（Ben McLemore）跳出來命中三分球及時止血，惟火箭仍然被湖人以35：20拋離完第一節。

夏登在第二節獨力撐起大局，進攻之餘亦要兼顧擋下占士的攻勢。（Getty Images）

眼看球隊陷入困境，火箭的夏登（James Harden）在第二節挺身而出，個人單節回敬12分，加上找回手感的麥卡摩亞接連在三分線發功，盡力追回失分。

惟湖人攻勢無人能擋，安東尼戴維斯（Anthony Davis）及馬基夫莫里士（Markieff Morris）稱霸內線頻頻建功，助球隊一直保持優勢以62：51領先完上半場。

馬基夫馬可斯今場繼續稱霸禁區，貢獻16分、3籃板、3助攻，甚至與D格連合力以三分球進一步拉開比數。（Getty Images）

半場休息後，火箭的攻守依舊沒有起色，湖人則繼續保持高強火力，甚至連復賽後一直低迷的三分球亦重拾水準，馬基夫莫里士與D格連（Danny Green）合計4投全中，加上占士高效率輸出，湖人95：69大比數拋離完第三節。

安東尼戴維斯今場貢獻13分、11籃板、4助攻。（Getty Images）

場邊爆激戰 韋少與朗度兄長口角

火箭一直處於劣勢，本來心情麻麻的韋斯保克更與湖人朗度（Rajon Rondo）的哥哥威廉朗度（William Rondo）發生口角。

事緣威廉朗度在觀眾席叫囂「垃圾」並做出拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）的招牌「送別」手勢，氣憤的韋斯保克便走上前去質問：「你是在跟我說話嗎？」他甚至想衝到場邊揍人，威廉朗度則被逐離場，成為NBA復賽以來首位被逐離球場的觀眾。

韋斯保克受到坐在場邊的朗度哥哥挑釁，氣憤的他與對方口角。（Getty Images）

受到挑釁後韋斯保克情緒失控：

爭執風波過後，火箭仍然未能突破困局，眾將最後似提前放棄，主帥甚至在比賽仍餘下4分30秒時便換走所有主力。

面對火箭厭戰，湖人順理成章以119：96大勝，未受考驗地晉級久違10年的西岸決賽。

湖人在雙星占士及安東尼戴維斯帶領下，球隊一舉殺入久違已久的西岸決賽。（Getty Images）

要數到湖人上次殺入西岸決賽已是2010年的高比拜仁（Kobe Bryant）年代。勒邦占士加入湖人兩年間，成功帶領湖人「重回過去」：常規賽西岸第一、季後賽闖入西岸決賽。

今年初高比拜仁驟逝，讓湖人今年能重返季後賽並殺入分區決賽來得更有意義，難怪占士賽後道出霸氣一句：「我是贏家，一直都是。」

已是35歲的占士今場交出29分、11籃板的全面表現，絲毫看不出歲月在他身體留下的痕跡。（Getty Images）

在占士的帶領下，湖人走出復賽之初表現不穩的陰霾，直到朗度回歸組成完整陣容，占士亦滿意球隊近來表現：「我相信我們現在打得很好，老實講，回想我們例行賽期間表現確實有點艱難。畢竟過去這1年時間太漫長，我們只能確保當下打出最出色的表現而已。」

復賽後的緊密賽程，球隊顯然沒有足夠訓練及調整時間，占士大讚隊友鑽研影片的習慣：「畢竟今年季後賽安排比較緊湊，幸很多球員懂得鑽研比賽影片，整支球隊透過看影片幫助大家調整場上的行動。」

季後賽形勢。（01美術製圖）

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