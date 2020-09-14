【籃球熱話】一個溫暖舉動　加素為愛女取名Gianna　紀念高比拜仁

前湖人球星加素（Pau Gasol）昨日宣布，太太Catherine McDonnell誕下一名女兒，他榮升爸爸。他隨即把首張全家福上載社交媒體，並宣布愛女名字中間名為「Gianna」，以紀念好兄弟高比拜仁及二女Gianna。

加素與高比拜仁的兄弟情深，二人在2009、2010年為湖人連奪兩次NBA總冠軍，其後友誼延伸場外，加素更成為高比4名女兒的「波叔叔」。

今年1月高比與二女不幸直升機失事過身，加素多日不出門，一度傷痛得沒有與任何人交談。

前湖人球星加素（Pau Gasol）昨日宣布，太太Catherine McDonnell誕下一名女兒。（網上截圖）

惟隨時間過去，加素亦收拾心情，早前帶着身懷六甲的老婆與高比妻子Vanessa及三名女兒出海玩樂。昨日加素太太Catherine終於「卸貨」，為該湖人傳奇誕下一名女兒，加素隨即把首張全家福上載Instagram，並指：「我家的小夥伴終於來了！！生產過程相當順利，我們都感到非常快樂！」

NBA球星索爆女友妻子團（按圖放大）

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加素早前帶着身懷六甲的老婆與高比妻Vanessa及三名女兒玩樂。（網上截圖）

加素隨後亦為深愛高比的球迷宣布一個窩心消息：「Elisabet Gianna Gasol，為我們超級漂亮的女兒取了一個非常有意義的名字！！」Gianna正是高比已故二女兒的名字，加素在文末更附上「#girldad」的標記，喜悅之情溢於言表。

除了以「Gianna」為名，這名西班牙小女生更有高比妻子當契媽，Vanessa也興奮得在Instagram出帖。